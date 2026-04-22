Marina incauta embarcación con más de 6 mil litros de combustible en costas de Michoacán

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/ 22 abril 2026
    Marina incauta embarcación con más de 6 mil litros de combustible en costas de Michoacán
    La Secretaría de Marina aseguró una embarcación menor con 103 bidones de combustible en Michoacán. Foto Secretaría de Marina

Tres personas fueron puestas a disposición de las autoridades al no acreditar la legal procedencia del hidrocarburo.

La Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de una embarcación menor que transportaba 103 bidones con combustible en las costas de Michoacán, como parte de sus labores de vigilancia en aguas nacionales. El operativo fue realizado por elementos de la Décima Sexta Zona Naval, en el marco de las funciones de la Armada de México como Guardia Costera.

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Operativo en costas de Michoacán

Durante recorridos de patrullaje marítimo, personal de Infantería de Marina interceptó la embarcación en la que viajaban tres presuntos infractores. Al realizar la inspección, se detectaron múltiples contenedores con líquido de características similares a hidrocarburo.

¿Qué fue lo asegurado?

De acuerdo con el reporte preliminar, el decomiso incluye:

- 103 bidones de combustible

- Capacidad aproximada de 60 litros por contenedor

- Volumen estimado de alrededor de 6 mil litros

La cantidad exacta será determinada por las autoridades competentes tras los peritajes correspondientes.

Personas detenidas y proceso legal

Los tres tripulantes de la embarcación no pudieron acreditar la procedencia legal del combustible, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades. Junto con el material asegurado, se inició la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

Este tipo de acciones forma parte de la estrategia para combatir actividades ilícitas relacionadas con el manejo y transporte ilegal de hidrocarburos en zonas marítimas.

Vigilancia permanente en aguas nacionales

La Secretaría de Marina destacó que este aseguramiento es resultado de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se llevan a cabo en todo el país. Estas acciones tienen como objetivo:

1. Inhibir actividades ilícitas en el mar

2. Fortalecer el Estado de derecho

3. Proteger los recursos nacionales

4. Garantizar la seguridad en costas y puertos

5. Combate al transporte ilegal de combustible

El traslado irregular de hidrocarburos representa un riesgo tanto para la seguridad como para el medio ambiente. Por ello, la Marina mantiene operativos constantes que permiten detectar embarcaciones sospechosas y actuar de manera oportuna.

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Un esfuerzo continuo por la seguridad marítima

El aseguramiento en Michoacán se suma a una serie de operativos recientes que buscan reforzar la presencia del Estado en zonas estratégicas. La coordinación entre fuerzas navales y autoridades civiles es clave para frenar estas actividades y mantener el control en aguas nacionales.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Marina reafirma su papel como una de las principales instituciones encargadas de la vigilancia y protección del territorio marítimo mexicano, al tiempo que contribuye a la legalidad y seguridad en el país.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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