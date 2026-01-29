FGR destruye más de 100 toneladas de precursores químicos en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que más de cien toneladas de sustancias y precursores químicos fueron asegurados en distintos operativos realizados en el estado de Sinaloa y, posteriormente, destruidos. Durante la comparecencia del vocero Ulises Lara López, quien es el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, se reafirmó que estas acciones estuvieron coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, encabezado por el secretario Omar García Harfuch. TE PUEDE INTERESAR: Reportan secuestro de 10 ingenieros mineros en Concordia, Sinaloa; autoridades abren investigación

DESTRUYEN TONELADAS DE SUSTANCIAS Y PRECURSORES QUÍMICOS El informe oficial de la Fiscalía de la República se indica que 27 toneladas 874 kilos 986 gramos y 77 mil 199 litros 670 mililitros de sustancias y precursores químicos, fueron destruidos. Entre el material, se encontraban acetato de plomo, peróxido de dicumilo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, tolueno, alcohol metílico, entre otras. “En total, fueron 105 toneladas 74 kilos 656 gramos de sustancias”, explicaron las autoridades.

Las instituciones que colaboraron en las acciones, son la Fiscalía Federal en Sinaloa, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal (MPF), así como la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes en conjunto realizaron el traslado de las sustancias a una empresa especializada para su destrucción, ubicada en el Estado de México.

Durante el proceso, se contó con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo que fue posible destruir dichas sustancias aseguradas a grupos delictivos, lo que generó pérdidas financieras a dichas organizaciones, pero lo más importante, es que no llegaron a las calles en perjuicio de la población.