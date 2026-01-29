Reportan secuestro de 10 ingenieros mineros en Concordia, Sinaloa; autoridades abren investigación

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Vuelven a repuntar los accidentes laborales en minas

Asimismo, la AIMMGM indicó que solicitó la intervención de las autoridades estatales: “De manera respetuosa, nos hemos acercado a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien” .

En su comunicado, la asociación señaló: “Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero” .

El 28 de enero, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) informó, a través de sus redes sociales, sobre el secuestro de 10 ingenieros en el municipio de Concordia, Sinaloa.

IDENTIDADES DE LOS INGENIEROS MINEROS DESAPARECIDOS EN SINALOA

Entre las personas cuyo paradero se desconoce se encuentran:

- Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien cuenta con una ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, publicada el 27 de enero.

- José Antonio Jiménez Nevárez, también buscado por la Comisión de Búsqueda de Sinaloa.

- Antonio Esparza, identificado como gerente de operaciones comunitarias de la empresa minera.

- José Castañeda.

- Ignacio Salazar.

- Antonio de la O.

- Javier Vargas.

- Javier Valdez.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas se encuentran ingenieros, personal administrativo y elementos de seguridad asignados al campamento minero. Parte del grupo es originario de Hermosillo, Sonora, así como de otras entidades del país.

EMPRESA MINERA CANADIENSE CONFIRMA LA DESAPARICIÓN DE 10 INGENIERO MINEROS EN SINALOA

También el 28 de enero, la empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó en su página web que diez personas fueron privadas de la libertad en el sitio de su proyecto ubicado en Concordia, Sinaloa. La compañía indicó que el caso se encuentra bajo investigación y que, derivado de los hechos, algunas actividades en el lugar han sido suspendidas.

En su posicionamiento, la empresa señaló que diez personas fueron “sustraídas” de las instalaciones del proyecto en México y precisó: “El incidente se encuentra actualmente bajo investigación y la información disponible sigue siendo limitada”.

FISCALÍA DE SINALOA REALIZA INVESTIGACIÓN

El vicefiscal en la Zona Sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de los trabajadores. De acuerdo con información publicada por La Crónica, varias de las víctimas cuentan con fichas oficiales de búsqueda emitidas por las autoridades competentes.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación formal, mientras continúan las labores de localización.

ESTO SE SABE SOBRE LA PRESUNTA DESAPARICIÓN FORZADA DE 10 INGENIEROS MINEROS EN SINALOA

Según la versión difundida por familiares, hombres armados irrumpieron en el fraccionamiento La Clementina, donde los trabajadores se encontraban descansando tras concluir su jornada laboral. El grupo habría ingresado de manera violenta y se llevó por la fuerza a los empleados, sin que se registrara resistencia ni intervención inmediata de las autoridades.

Los trabajadores prestaban servicios para una empresa minera canadiense y se encontraban alojados en un complejo habitacional rentado específicamente para el personal técnico.

Ante la falta de información sobre el paradero de las personas desaparecidas, familiares y colegas han recurrido a redes sociales para difundir fichas de búsqueda y solicitar apoyo ciudadano, mientras continúan las investigaciones oficiales en torno al caso.

Con información de INFOBAE, LA CRÓNICA Y MEDIOS