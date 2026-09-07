FGR destruye más de 900 kilos de drogas y máquinas tragamonedas en Sinaloa
De forma paralela, autoridades inhabilitaron 223 tragamonedas vinculadas a diversos delitos en Mazatlán.
La Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de 900 kilogramos y 700 litros de drogas en Culiacán, Sinaloa. Entre las sustancias destruidas se encontraban metanfetaminas, cocaína, mariguana y heroína o diacetilmorfina.
A través de su cuenta oficial de X, la FGR informó sobre el operativo de incineración y aseguramiento de drogas y equipo del delito en Sinaloa.
El operativo incluyó también la destrucción de 170 objetos del delito, tales como chalecos tácticos, ponchallantas e inhibidores de señal. La diligencia se realizó en instalaciones especiales con la supervisión de autoridades federales y estatales para certificar la legalidad del proceso.
De manera paralela, las autoridades destruyeron 223 máquinas tragamonedas en Mazatlán, las cuales estaban relacionadas con diversas investigaciones por actividades ilícitas.