FGR destruye más de 900 kilos de drogas y máquinas tragamonedas en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de 900 kilogramos y 700 litros de drogas en Culiacán, Sinaloa. Entre las sustancias destruidas se encontraban metanfetaminas, cocaína, mariguana y heroína o diacetilmorfina.

A través de su cuenta oficial de X, la FGR informó sobre el operativo de incineración y aseguramiento de drogas y equipo del delito en Sinaloa.

El operativo incluyó también la destrucción de 170 objetos del delito, tales como chalecos tácticos, ponchallantas e inhibidores de señal. La diligencia se realizó en instalaciones especiales con la supervisión de autoridades federales y estatales para certificar la legalidad del proceso.

De manera paralela, las autoridades destruyeron 223 máquinas tragamonedas en Mazatlán, las cuales estaban relacionadas con diversas investigaciones por actividades ilícitas.

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