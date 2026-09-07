FGR destruye más de 900 kilos de drogas y máquinas tragamonedas en Sinaloa

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    FGR destruye más de 900 kilos de drogas y máquinas tragamonedas en Sinaloa
    Quema de drogas aseguradas por parte de la FGR y Guardia Nacional CUARTOSCURO
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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De forma paralela, autoridades inhabilitaron 223 tragamonedas vinculadas a diversos delitos en Mazatlán.

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de 900 kilogramos y 700 litros de drogas en Culiacán, Sinaloa. Entre las sustancias destruidas se encontraban metanfetaminas, cocaína, mariguana y heroína o diacetilmorfina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amenazan-los-rusos-a-harfuch-con-lonas-en-acapulco-exigen-liberar-a-el-amarillo-lider-del-grupo-criminal-JB23339725

A través de su cuenta oficial de X, la FGR informó sobre el operativo de incineración y aseguramiento de drogas y equipo del delito en Sinaloa.

El operativo incluyó también la destrucción de 170 objetos del delito, tales como chalecos tácticos, ponchallantas e inhibidores de señal. La diligencia se realizó en instalaciones especiales con la supervisión de autoridades federales y estatales para certificar la legalidad del proceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marina-rescata-a-pescador-que-permanecio-8-dias-a-la-deriva-al-sur-de-oaxaca-GB23339359

De manera paralela, las autoridades destruyeron 223 máquinas tragamonedas en Mazatlán, las cuales estaban relacionadas con diversas investigaciones por actividades ilícitas.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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