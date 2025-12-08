FGR detiene a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por el delito de lavado de dinero
La detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue confirmada por la nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos
César Duarte Jáquez, exgobernador del estado de Chihuahua, fue detenido este 8 de diciembre por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero, en el que habría intentado ocultar recursos desviados del erario estatal utilizando el Sistema Financiero Mexicano.
La orden de aprehensión fue emitida desde el pasado el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.
Esta detención fue oficialmente confirmada por la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.
OTRAS DETENCIONES DE CÉSAR DUARTE, EXGOBERNADOR DE CHIHUAHUA
La reciente aprehensión se suma a la que ocurrió el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, tras la cual fue extraditado a México el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa, actualmente procesados por la Fiscalía del estado (FGE) de Chihuahua.
Posteriormente, el 4 de octubre de 2024, el Gobierno de México solicitó autorización a Estados Unidos para poder procesarlo por un delito distinto a los que motivaron su extradición inicial. Dicha autorización fue concedida el 4 de diciembre de 2025.
La FGR recalcó que Duarte es considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
¿QUIÉN ES CÉSAR DUARTE Y DE QUÉ SE LE ACUSA?
César Duarte es un político mexicano originario de Chihuahua y miembro del PRI. Su carrera política incluyó dos periodos: como Diputado Federal y como Gobernador del Estado de Chihuahua desde 2010 hasta 2016.
Tras concluir su mandato, se convirtió en objeto de diversas investigaciones por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Salió del país y se estableció en Estados Unidos, donde permaneció prófugo de la justicia mexicana durante varios años.
Las acusaciones centrales contra Duarte se centran en el desvío millonario de recursos públicos (peculado) y asociación delictuosa durante su administración. Se le señala por orquestar un esquema para sustraer fondos de las arcas estatales, incluyendo un presunto desvío de 120 millones de pesos, así como retenciones ilegales del salario de empleados para financiar campañas del PRI.