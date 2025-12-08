FGR detiene a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por el delito de lavado de dinero

César Duarte Jáquez, exgobernador del estado de Chihuahua, fue detenido este 8 de diciembre por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero, en el que habría intentado ocultar recursos desviados del erario estatal utilizando el Sistema Financiero Mexicano.

La orden de aprehensión fue emitida desde el pasado el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

Esta detención fue oficialmente confirmada por la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

OTRAS DETENCIONES DE CÉSAR DUARTE, EXGOBERNADOR DE CHIHUAHUA

La reciente aprehensión se suma a la que ocurrió el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, tras la cual fue extraditado a México el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa, actualmente procesados por la Fiscalía del estado (FGE) de Chihuahua.