FGR detiene a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por el delito de lavado de dinero

México
/ 8 diciembre 2025
    FGR detiene a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por el delito de lavado de dinero
    César Duarte Jáquez, exgobernador del estado de Chihuahua, fue detenido este 8 de diciembre por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero. FOTO: EL UNIVERSAL

La detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue confirmada por la nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos

César Duarte Jáquez, exgobernador del estado de Chihuahua, fue detenido este 8 de diciembre por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero, en el que habría intentado ocultar recursos desviados del erario estatal utilizando el Sistema Financiero Mexicano.

La orden de aprehensión fue emitida desde el pasado el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Tras exoneración de EU, captan a César Duarte bailando en un bar de Chihuahua

Esta detención fue oficialmente confirmada por la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

OTRAS DETENCIONES DE CÉSAR DUARTE, EXGOBERNADOR DE CHIHUAHUA

La reciente aprehensión se suma a la que ocurrió el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, tras la cual fue extraditado a México el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa, actualmente procesados por la Fiscalía del estado (FGE) de Chihuahua.

Posteriormente, el 4 de octubre de 2024, el Gobierno de México solicitó autorización a Estados Unidos para poder procesarlo por un delito distinto a los que motivaron su extradición inicial. Dicha autorización fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

La FGR recalcó que Duarte es considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

¿QUIÉN ES CÉSAR DUARTE Y DE QUÉ SE LE ACUSA?

César Duarte es un político mexicano originario de Chihuahua y miembro del PRI. Su carrera política incluyó dos periodos: como Diputado Federal y como Gobernador del Estado de Chihuahua desde 2010 hasta 2016.

Tras concluir su mandato, se convirtió en objeto de diversas investigaciones por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Salió del país y se estableció en Estados Unidos, donde permaneció prófugo de la justicia mexicana durante varios años.

TE PUEDE INTERESAR: César Duarte, exgobernador de Chihuahua, habría ido a la CDMX a supervisar investigación

Las acusaciones centrales contra Duarte se centran en el desvío millonario de recursos públicos (peculado) y asociación delictuosa durante su administración. Se le señala por orquestar un esquema para sustraer fondos de las arcas estatales, incluyendo un presunto desvío de 120 millones de pesos, así como retenciones ilegales del salario de empleados para financiar campañas del PRI.

Temas


Corrupción
Detenciones
Exgobernadores

Localizaciones


Chihuahua

Personajes


César Duarte

Organizaciones


FGR

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU