Washington le estrelló la verdad al gobierno de México: Riva Palacio sobre operación clandestina para capturar a ‘El Mayo’

CDMX.- La revelación pública de que Estados Unidos ejecutó una operación clandestina en suelo mexicano para capturar a Ismael “El Mayo” Zambada fue como estrellarle la verdad en la cara al gobierno de Claudia Sheinbaum, expone el periodista Raymundo Riva Palacio. En su columna Estrictamente Personal, señala que la exhibición de la aeronave Beechcraft King Air, usada por el FBI para trasladar al capo desde Culiacán, con escala a Hermosillo, hasta Santa Teresa, Nuevo México, representa un golpe contra Sheinbaum en el marco de la crisis diplomática por el caso Sinaloa.

“La exhibición del avión fue un mensaje directo a la Presidenta en estos tiempos de turbulencia por el diferendo sobre la extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para exhibir explícitamente que la captura fue una operación encubierta y que decidieron nunca decirle nada a los mexicanos, hasta la semana pasada, cuando parte de la verdad se la estrellaron en la cara al gobierno”, comparte en su artículo. El caso, añade, revela que Washington no sólo operó a espaldas del gobierno mexicano, sino que marginó al exembajador Ken Salazar, al ocultarle el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional el plan, por temor “de que lo filtraría a López Obrador y boicotearía la captura”. “El expresidente Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum pidieron durante todo este tiempo información a Washington sobre la captura. Quién sabe qué esperaban como respuesta, pero probablemente jamás consideraron que llegaría con el reconocimiento de que violaron la soberanía mexicana”, refiere el periodista. KEN SALAZAR COMO ‘CHIVO EXPIATORIO’ Las precauciones de Washington hacia Salazar, de acuerdo con Riva Palacio, no eran menores, pues la relación del entonces embajador con el presidente mexicano era muy cercana, al grado de que en Palacio Nacional “le habían dado una pequeña oficina para que en sus múltiples visitas tuviera un lugar donde hacer llamadas a través de un equipo encriptado”. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Salazar de haber incurrido en un posible engaño al gobierno de México por no haber compartido los detalles de la captura de Zambada pese a las solicitudes.

“Esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones; la respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. “Sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo... Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es: ¿quién miente? ¿quién mintió? ¿mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó la mandataria en su conferencia de prensa.

🚨🇲🇽🇺🇸'Lo relevante es quien mintió': CSP sobre detención de El Mayo.

Pareciera que molesta más la mentira que el pecado. Si Ken hubiera dicho sí hubo agentes actuando ¿no habría molestia? ¿Es la violación a nuestra soberanía la queja o la falsa NO participación lo que se acusa... pic.twitter.com/biGAIQFoo0 — carolina rocha m (@carolina_rocha_) July 7, 2026

No obstante, Riva Palacio aclara en su columna que Salazar operó bajo desinformación y terminó convertido en el perfecto chivo expiatorio de su propio gobierno. “El trato que le dio Sheinbaum ayer, más que mostrar indignación por los engaños de un diplomático, reflejó el enojo contra un traidor, porque López Obrador le daba (a Salazar) tratamiento de activo de la 4T... Salazar mintió porque Washington no le dio información; es el perfecto chivo expiatorio”, explica.

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¿FIN DE LA TOLERANCIA DIPLOMÁTICA CON MÉXICO? Para Riva Palacio, esa exhibición mediática representa “el punto de quiebre más importante de la relación entre México y Estados Unidos que se recuerde en décadas”, pues además jamás consideraron que se atrevieran a reconocer una operación clandestina en suelo mexicano. “En las condiciones en las que se encuentra la relación bilateral, (en Washington) no les importan las consecuencias, quizás porque saben que la reacción (en México) será limitada, como lo fue”, expone. Riva Palacio advierte que este cambio en la diplomacia estadounidense es consecuencia de lo que consideran es un “encubrimiento institucional” hacia Rocha Moya, acusado en una corte de Nueva York de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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