El esquema del ‘huachicol fiscal’: Así operaba la red de Ernesto Ruffo en BC, Coahuila y NL

La detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia de México, ha sacudido la escena política y financiera. Pero, ¿qué es exactamente lo que la FGR investiga? No estamos hablando de tomas clandestinas en ductos, sino de un sofisticado contrabando de hidrocarburos a gran escala. La red utilizaba a la empresa Ingemar —donde Ruffo figura como accionista mayoritario— para introducir combustible desde Estados Unidos, aprovechando permisos de importación para declarar cantidades inferiores a las reales o registrar productos distintos en las aduanas.

Se estima que, mediante este esquema de declaraciones falsas en puntos clave como Nuevo Laredo, Coahuila y Reynosa, dejaron de pagar más de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.

MODUS OPERANDI: LA RED DE CONTRABANDO La logística era digna de una operación de inteligencia. La Fiscalía detectó que la estructura utilizaba carros-tanque de ferrocarril para mover millones de litros de gasolina y diésel. El “modus operandi” era el siguiente: Declaraciones engañosas: Al pasar por aduanas, reportaban solo una fracción del combustible real (a veces menos del 10% de la capacidad de los tanques). Triangulación financiera: El dinero proveniente de estas operaciones se canalizaba a través de cuentas puente y transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito.

Red empresarial: Además de Ingemar, se identificaron otras 17 empresas vinculadas a la distribución y operación logística del combustible ilegal. El “huachicol fiscal” no se trataba de perforar ductos, sino de un sofisticado fraude aduanero. El combustible era importado desde refinerías de Texas y cruzaba la frontera principalmente por aduanas en Tamaulipas (Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa). Ahí radicaba el truco: la red declaraba solo el 10% de lo que realmente transportaban en los ferrotanques. Una vez dentro de México, la logística se desplegaba a través de una red de 17 empresas que movían el hidrocarburo mediante ferrocarriles y pipas, saltándose todos los controles de la Comisión Reguladora de Energía. El mapa del combustible ilegal: ¿Dónde tenía presencia? Aunque la operación nacía en la frontera norte, su alcance era nacional. Las autoridades federales han confirmado que los centros de operación, puntos de descarga y zonas de distribución se extendieron por al menos nueve entidades federativas: Zona Norte y Bajío: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro. Zona Centro y Sur: Hidalgo, Tabasco y Ciudad de México. En estados como Coahuila, Durango y Zacatecas, la red tenía una presencia fuerte de comercialización, donde el producto era entregado finalmente a empresas distribuidoras para su venta, evadiendo impuestos por más de 4 mil millones de pesos. Un punto clave de la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, el año pasado.

¿QUÉ SIGUE PARA LOS IMPLICADOS? Hasta el momento, la FGR ha reportado la detención de cinco personas, incluido el exmandatario bajacaliforniano. Sin embargo, la justicia no se detiene ahí: existen órdenes de aprehensión contra 25 personas, de las cuales 17 aún permanecen en la mira de las autoridades federales.

La investigación, calificada por la titular de la FGR, Ernestina Godoy, como la red de contrabando más grande detectada hasta hoy, promete revelar más nombres conforme avancen los procesos judiciales. Para el contribuyente común, esto representa un golpe directo a la evasión fiscal que afecta los recursos del país. Estaremos dando seguimiento puntual a las próximas audiencias y revelaciones de esta trama que mezcla política, negocios energéticos y delincuencia organizada.