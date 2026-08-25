Ruffo Appel busca llevar prisión domiciliaria por huachicol fiscal

CDMX.- El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel presentó una amparo con el que busca llevar en prisión domiciliaria su proceso en el que le imputan ser uno de los supuestos líderes de un grupo delictivo dedicado al huachicol fiscal. La defensa de Ruffo interpuso el amparo contra la prisión preventiva de oficio y la negativa de prisión domiciliaria, dictadas el pasado 19 de julio por Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

En esa misma audiencia, Ramírez vinculó a proceso al ex mandatario estatal por el delito en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando, los dos primeros previstos con prisión automática en la Constitución. El amparo fue admitido por Jorge Adrián Cruz Flores, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, quien le concedió una suspensión provisional que de momento mantiene en los mismos términos su situación legal. ¿QUÉ IMPLICA LA MEDIDA PRECAUTORIA? Es decir, la única consecuencia de esa medida precautoria es que la libertad de Ruffo quedará a disposición del juzgador que tramita el amparo, sin interrumpir la continuación de su proceso. “Respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la persona quejosa en la causa penal 253/2026, se concede la suspensión provisional para que Ernesto Guillermo Ruffo Appel, quede a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar en el que se encuentre recluido, sólo en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento”, resolvió el juez.

“El efecto de la suspensión concedida, no implica que la persona quejosa goce de su libertad, sino para los efectos estrictamente señalados en líneas precedentes”. Una vez resuelta la suspensión, Cruz Flores se declaró incompetente para continuar instruyendo el amparo y, por tramitar demandas anteriores del bajacaliforniano, turnó el expediente a Azucena Lazalde Íñiguez, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México. AUDIENCIA INCIDENTAL SE RESOLVERÁ EL 7 DE SEPTIEMBRE La impartidora de justicia admitió la competencia y acordó celebrar el próximo 7 de septiembre la audiencia incidental en la que resolverá si dicta la suspensión definitiva. Al mismo tiempo, acordó llevar a cabo el 21 de septiembre la audiencia constitucional, el último requisito que debe cumplir para estar en condiciones de emitir la sentencia del amparo.

Para demandar la prisión domiciliaria, Ruffo ofreció en su amparo un total de 6 pruebas, que son un informe médico denominado “Evaluación de Riesgo para la salud en Condición de Internamiento” y el expediente clínico integrado con motivo de un seguimiento ortopédico, que incluye notas médicas, resúmenes de atención, radiografías, instrucciones postoperatorias y demás documentación. PRUEBAS PRESENTADAS POR LA DEFENSA DE RUFFO Otras de las pruebas son los electrocardiogramas de una valoración preoperatoria; recetas médicas del pasado 17 de julio de 2026, suscritas por su cardiólogo; una copia simple de las credenciales para votar de sus dos hijos y yun recibo expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, del 31 de mayo de este año. Según la imputación de la FGR, en el 2025 la empresa Ingemar, de la que Ruffo es accionista y fundador, importó 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos y Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. otros 225 mil 633 litros, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía.

Del total del contrabando, las autoridades federales aseguraron sólo 18 millones 24.86 litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. El daño a la hacienda pública por la introducción ilegal al país de estos productos asciende a 166 millones 466 mil 735.26 pesos.