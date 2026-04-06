$!FGR obtiene vinculación a proceso contra tres personas por tráfico de más de 100 kilos de marihuana en CDMX

La Fiscalía General de la República informó que obtuvo de un juez el auto de vinculación a proceso en contra de Katerin “N”, Omar “N” y Jorge “N”, por su probable participación en el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio. De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento se derivó de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con el Ministerio Público, peritos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fueron detenidas las tres personas.

ASEGURAN MÁS DE 100 KILOS DE MARIHUANA Durante el operativo, las autoridades localizaron bolsas de plástico que contenían un total de 104 kilogramos 241 miligramos de marihuana. También fueron aseguradas dos básculas digitales, tres teléfonos celulares y diversos objetos adicionales. Los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial del fuero común, que posteriormente declinó la competencia en favor de la Fiscalía Federal. El Ministerio Público de la Fiscalía Federal de la Ciudad de México, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), reunió los datos de prueba necesarios y obtuvo la vinculación a proceso, además de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Las personas señaladas se presumen inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

VINCULAN A PROCESO A 18 PERSONAS POR ARMAS Y EXPLOSIVOS En un hecho distinto, la Fiscalía General de la República informó el 5 de abril la vinculación a proceso de 18 personas por su posible participación en delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las detenciones fueron resultado de trabajos de campo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Nayarit. Según la información oficial, las personas fueron detenidas luego de que presuntamente abrieran fuego contra elementos federales. Durante la acción fueron aseguradas 12 armas largas, tres mil 492 cartuchos, cargadores, equipo táctico y artefactos explosivos.

DELITOS IMPUTADOS Y MEDIDAS CAUTELARES El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso. Doce personas fueron vinculadas por portación de arma de fuego con agravante, al tratarse de más de tres personas armadas, así como por portación de cargadores de uso exclusivo. Otras seis fueron vinculadas por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo. A todas se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Reinserción Social número 4 Nayarit, además de fijarse un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La Fiscalía reiteró que las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Publicidad