Vinculan a proceso a cinco funcionarios de Chavinda por drogas y armas; aseguran fusiles, cocaína y vehículo oficial
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Vinculan a proceso a los funcionarios Ana Laura “N”, Juan Carlos “N”, Paulo César “N”, Jesús “N” y César Adrián “N” por delitos de drogas y armas
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que obtuvo vinculación a proceso contra cinco servidores públicos del municipio de Chavinda por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Durante la audiencia, un juez de control resolvió la situación jurídica de Ana Laura “N”, síndica municipal; Juan Carlos “N”, director de Seguridad Pública Municipal; Paulo César “N” y Jesús “N”, regidores; así como César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal.
DELITOS IMPUTADOS A LOS FUNCIONARIOS DE CHAVINDA
De acuerdo con la autoridad ministerial, Ana Laura “N”, Juan Carlos “N”, Paulo César “N” y Jesús “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio. También enfrentan cargos por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, César Adrián “N” fue vinculado a proceso por el delito de posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes.
DETENCIONES DERIVAN DE OPERATIVO DEL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA
Las detenciones derivaron de un operativo ejecutado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, resultado de la colaboración entre instancias estatales y federales que permitió realizar actos de investigación en la región de Jiquilpan.
La fiscalía indicó que la intervención permitió desarticular una posible red de actuación ilícita desde el ámbito municipal, tras la ejecución de acciones coordinadas en la zona.
ASEGURAN ARMAS, CARTUCHOS Y DROGAS DURANTE DETENCIÓN
Durante la intervención, las autoridades aseguraron armamento, narcóticos, equipo táctico y un vehículo oficial del municipio. Entre lo decomisado se encuentran dos armas largas tipo fusil, un arma corta tipo pistola, ocho cargadores para armas largas y cortas, así como 221 cartuchos útiles de distintos calibres.
También se localizaron siete envoltorios con sustancia con características de cocaína. Además, se aseguró una camioneta Ford F-150 con rotulación de la Policía Municipal de Chavinda.
Entre el equipo táctico decomisado se encuentran un chaleco porta placas, un parche con siglas de un grupo delictivo, una piernera táctica con aditamentos, un bastón retráctil y una mochila con diversa documentación del Ayuntamiento de Chavinda.
SEÑALAMIENTOS PREVIOS EN EL CABILDO
Antes de su detención, durante una sesión de Cabildo, la síndica municipal responsabilizó al alcalde de cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella y a su familia. En ese mismo contexto, regidores señalaron que el edil había perdido la confianza de la población.
Tras la detención de los funcionarios, el Congreso del Estado de Michoacán deberá designar a una nueva síndica para el municipio, una vez que el Cabildo notifique la ausencia de Ana Laura “N”.
En el caso de los dos regidores vinculados a proceso, serán sus suplentes quienes asuman el cargo dentro del Ayuntamiento.
La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de combatir la impunidad y señaló que toda persona servidora pública que incurra en conductas ilícitas será investigada y llevada ante la justicia, en coordinación con autoridades estatales y federales.