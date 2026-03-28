$!Vinculan a proceso a cinco funcionarios de Chavinda por drogas y armas; aseguran fusiles, cocaína y vehículo oficial

Durante la audiencia, un juez de control resolvió la situación jurídica de Ana Laura “N”, síndica municipal; Juan Carlos “N”, director de Seguridad Pública Municipal; Paulo César “N” y Jesús “N”, regidores; así como César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que obtuvo vinculación a proceso contra cinco servidores públicos del municipio de Chavinda por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

DELITOS IMPUTADOS A LOS FUNCIONARIOS DE CHAVINDA

De acuerdo con la autoridad ministerial, Ana Laura “N”, Juan Carlos “N”, Paulo César “N” y Jesús “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio. También enfrentan cargos por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, César Adrián “N” fue vinculado a proceso por el delito de posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes.

DETENCIONES DERIVAN DE OPERATIVO DEL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

Las detenciones derivaron de un operativo ejecutado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, resultado de la colaboración entre instancias estatales y federales que permitió realizar actos de investigación en la región de Jiquilpan.

La fiscalía indicó que la intervención permitió desarticular una posible red de actuación ilícita desde el ámbito municipal, tras la ejecución de acciones coordinadas en la zona.

ASEGURAN ARMAS, CARTUCHOS Y DROGAS DURANTE DETENCIÓN

Durante la intervención, las autoridades aseguraron armamento, narcóticos, equipo táctico y un vehículo oficial del municipio. Entre lo decomisado se encuentran dos armas largas tipo fusil, un arma corta tipo pistola, ocho cargadores para armas largas y cortas, así como 221 cartuchos útiles de distintos calibres.

También se localizaron siete envoltorios con sustancia con características de cocaína. Además, se aseguró una camioneta Ford F-150 con rotulación de la Policía Municipal de Chavinda.

Entre el equipo táctico decomisado se encuentran un chaleco porta placas, un parche con siglas de un grupo delictivo, una piernera táctica con aditamentos, un bastón retráctil y una mochila con diversa documentación del Ayuntamiento de Chavinda.