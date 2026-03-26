FGR pedirá deportación de Bertha Gómez, esposa de César Duarte, de Estados Unidos a México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 marzo 2026
    FGR pedirá deportación de Bertha Gómez, esposa de César Duarte, de Estados Unidos a México
    Bertha Gómez Fong fue detenida por agentes de ICE en El Paso, Texas Vanguardia

El esposo de Bertha Gómez, César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, fue extraditado de Estados Unidos a México, el 2 de junio

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que pedirá al gobierno de Estados Unidos (EU) la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador preso de Chihuahua, César Duarte Jaquez, detenida ayer en El Paso, Texas.

La detención fue operada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A pesar de que aseguró que no cuenta con investigaciones abiertas contra la mujer, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sí tiene indagatorias en proceso por posibles desvíos de recursos públicos durante la administración encabezada por su cónyuge en el período 2010-2016.

TE PUEDE INTERESAR: Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, es detenida en EU por ICE

Por lo que afirmó que llevará a cabo las gestiones necesarias para su entrega a las autoridades que la requieren.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arrestos
Deportaciones

Localizaciones


Chihuahua
Estados Unidos

Personajes


César Duarte

Organizaciones


FGR
ICE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Sostuvo que, en el caso del Plan B, sus aliados no respaldaron la votación y afirmó que el impacto político no se resolverá en el terreno de los acuerdos partidista.

Tras freno del PT, Sheinbaum llama a no romper alianza y arremete contra ‘el PRIAN’
El organismo insiste en que el camino no debe ser el cierre apresurado, sino una investigación profunda.

CNDH alerta presiones para cerrar caso Colosio y exige verdad a 32 años
Osmar ‘N’ es acusado por feminicidio, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Aplazan audiencia de Osmar ‘N’, presunto culpable de la balacera escolar, para el 30 de marzo
A dos días de que se lleve a cabo el juego amistoso entre México y Portugal, continúan los últimos preparativos afuera del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Vecinos del Estadio Azteca necesitarán su INE para entrar a sus hogares por México-Portugal
El presidente Donald Trump escucha al secretario de Defensa, Pete Hegseth en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Alista el Pentágono distintas opciones militares para asestar el ‘golpe final’ en la guerra contra Irán
La historia de Noelia Castillo no solo es personal, sino también profundamente simbólica.

Noelia Castillo: la joven que accedió a eutanasia por depresión
El cambio tecnológico debido a la implementación de la IA en los procesos productivos ha generado el desplazamiento o la baja de miles de empleados en EU.

Citan CEOs de Coca-Cola y Walmart a la IA como factor en su decisión de renunciar en EU
El legislador estatal progresista de Texas y candidato al Senado, James Talarico, quien también es seminarista presbiteriano, ha puesto su fe y compasión cristiana en el centro de su campaña.

Un pastor pidió que un demócrata fuera ‘crucificado con Cristo’. ¿Fue una amenaza?