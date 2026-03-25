Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, es detenida en EU por ICE

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México
/ 25 marzo 2026
    Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, es detenida en EU por ICE
    Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida este miércoles en El Paso, Texas por elementos de ICE en Estados Unidos. ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

En 2020, se giró orden de aprehensión en su contra por una investigación de desvío de recursos, tras serle denegado un amparo

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida este miércoles en El Paso, Texas por elementos de ICE en Estados Unidos.

Gómez Fong, quien fungió como presidenta del DIF Estatal cuando Duarte fue gobernador de Chihuahua (2010-2016), se encuentra bajo custodia en el centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Aduanas en El Paso.

El medio de comunicación El Universal señala que su caso podría resolverse rápidamente o bien pasar a la corte de inmigración en la ciudad texana, que deberá definir si la deporta o si le concede asilo, en caso de que así lo solicite.

En este tipo de casos, la extradición es posible, pero no automática. Si México solicita formalmente la extradición y cumple los requisitos legales, Estados Unidos puede iniciar el trámite.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-muerte-de-un-juez-de-control-en-chihuahua-llevaba-caso-de-cesar-duarte-AN18732057

¿ES BUSCADA EN MÉXICO?

En 2020, un juez de Chihuahua giró orden de aprehensión contra Gómez Fong, en una investigación por desvío de recursos, tras serle denegado un amparo. Esto cuando la esposa del exgobernador de Chihuahua, promovió un amparo para que sea suspendida cualquier orden de aprehensión o detención provisional en su contra.

En dicha ocasión, el Consejo de la Judicatura Federal, aceptó la demanda de amparo para conocer si existe alguna orden de aprehensión o extradición contra de Gómez Fong; sin embargo, negó la suspensión de estas en caso de existir.

A lo que el Acuerdo del Juzgado Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México rechazó parcialmente la demanda suponiendo que se analizará si existe algún motivo “manifiesto e indudable de improcedencia”.

Para octubre del mismo año, se reportó que la mujer abrió negocios de reclutamiento de personal de limpieza y una agencia de compra-venta de autos de uso en Miami, Florida.

La exfuncionaria está acusada de participar en operaciones de triangulación y lavado de dinero, así como en el desvío de fondos públicos a través de empresas y cuentas asociadas a su entorno familiar y político.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/brazalete-de-duarte-hackea-penal-de-maxima-seguridad-CM18631030

CASO CÉSAR DUARTE

César Duarte fue detenido el 8 de julio de ese mismo año en Miami, Florida. En junio de 2022, fue extraditado a México y enviado a Chihuahua, donde se le acusa de peculado y asociación delictuosa. En su momento, el Ministerio Público señaló que tenía investigaciones abiertas contra familiares del exgobernador, incluyendo a su esposa, como representante legal o propietaria de empresas relacionadas con Duarte.

Duarte fue detenido y vinculado a proceso en diciembre pasado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; según la Fiscalía General de la República (FGR), se le acusa de la posible intervención en un esquema de lavado de dinero por 73 millones 925 mil pesos durante su administración.

Aunque en febrero de 2026, se obtuvo una suspensión definitiva que frena la apertura del juicio oral, pero permanece en prisión.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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