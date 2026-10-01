FGR sin orden de aprehensión contra Gilda Lozoya por Caso Odebrecht

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México
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    FGR sin orden de aprehensión contra Gilda Lozoya por Caso Odebrecht
    El juez Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México sobreseyó el amparo con número de expediente 915/2026. Cuartoscuro

Dado que un juez dejó sin efecto el juicio de amparo que la mujer tramitó para saber si había algún mandamiento judicial activo

CDMX.- Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, en el caso Odebrecht, por el que le abrió una investigación registrada en la carpeta FED/SEIDF/CGI-CDMX/000017/2017.

Ello, pues un juez dejó sin efecto el juicio de amparo que la mujer tramitó para saber si había algún mandamiento judicial activo por presuntamente haberse beneficiado de supuestos sobornos que su hermano Emilio Lozoya Austin recibió de dicha constructora brasileña cuando se desempeñaba como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congreso-de-cdmx-aprueba-aplazar-eleccion-judicial-hasta-2028-IM23858536

En acuerdo de este jueves en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el juez Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México sobreseyó el amparo con número de expediente 915/2026, debido a que no existen los actos reclamados, es decir que esta dependencia a cargo de Ernestina Godoy no ha judicializado el caso ni tampoco la ha requerido para que se presente a comparecer por la indagatoria.

FISCALÍA CREE QUE GILDA SE BENEFICIÓ DE LOS SOBORNOS DE ODEBRECHT

En julio, Gilda Susana Lozoya Austin logró llevar en libertad provisional la acusación por el caso Agronitrogenados. Pero la Fiscalía recordó que la mantenía una investigación en su contra por el caso Odebrecht.

La FGR cree que Gilda Susana se benefició de los sobornos que dicha constructora brasileña habría entregado a su hermano Emilio a cambio de contratos de obra pública en el sexenio del exmandatario federal Enrique Peña Nieto, en uno de los escándalos de corrupción que salpicaron a diferentes países de América Latina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ordena-gobierno-de-baja-california-revisar-contratos-con-empresas-senaladas-por-eu-GM23856761

Los abogados de la mujer afirmaron que la única carpeta de investigación que tiene es la relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) por presuntas triangulaciones de recursos en el caso de la compra de Pemex de la planta de Agronitrogenados.

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