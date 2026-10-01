Congreso de CDMX aprueba aplazar elección judicial hasta 2028

CDMX.- Con 46 votos a favor y 17 en contra, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que armoniza la Constitución capitalina con la federal para aplazar la elección judicial hasta junio de 2028. En los artículos transitorios de este dictamen se detalla que la persona que ocupe la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es decir Rafael Guerra, continuará en su puesto hasta septiembre de 2028.

Asimismo, se estipula que los cargos de magistrados y jueces, que no hayan sido votados en 2025, así como las vacantes correspondientes, se elegirán, sin excepción, el primer domingo de junio de 2028. De igual forma, este dictamen precisa que la etapa de preparación de la elección judicial ya no comenzará en septiembre, sino con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realice los primeros siete días de abril del año anterior a la elección, en este caso, en 2027.

CONVOCATORIA SE PUBLICARÁ A MÁS TARDAR EL 30 DE ABRIL DE 2027 El Congreso de la CDMX publicará la convocatoria para la integración de candidaturas, a más tardar el 30 de abril de 2027, la cual contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas, plazos improrrogables y los cargos a elegir. Entre los cambios aprobados también destaca que los Comités de Evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial ya no integren un listado de 10 personas, sino que ahora la lista será de los cuatro aspirantes mejor evaluados para cada cargo. Posteriormente, se depurará dicho listado mediante tómbola pública para ajustarlo a dos personas para cada cargo.

Se estipula que los Comités garantizarán la paridad de género en el listado de personas a insacular por materia o especialidad, de ser aplicable. Asimismo, observarán la paridad de género en el listado de propuestas posterior a la insaculación. Ajustados los listados, los Comités los remitirán a la autoridad que representan, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, quienes finalmente postularán de manera oficial a dos personas para cada cargo. En tanto, actualmente se estipula que las y los aspirantes a jueces y magistrados entreguen un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Con las modificaciones aprobadas, estos requisitos desaparecen. REFORMAS PERMITEN “ALINEAR LAS INSTITUCIONES” Al fundamentar el dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho expuso que estas reformas permiten adecuar las atribuciones de los órganos que conforman el Poder Judicial capitalino, así como regular los procedimientos para la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces. “La reforma al Poder Judicial representa un esfuerzo para impulsar una reestructuración profunda para atender las demandas históricas de justicia de la sociedad, combatir la impunidad y alinear las instituciones con los principios de transparencia, austeridad y representación popular que exige el país”, afirmó.

Y añadió: “Con el dictamen se preserva la congruencia con el sistema constitucional nacional, dotando de mayor claridad, precisión y certeza jurídica a las disposiciones incorporadas, lo que contribuirá a una implementación ordenada y sistemática del nuevo modelo constitucional del Poder Judicial local”.