Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , admitió públicamente que los homicidios aumentaron en Sinaloa durante los últimos dos meses. Ante esta situación, anunció que las autoridades federales ya están desplegadas en la región para atender la crisis.

El Gabinete de Seguridad Federal, encabezado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, viajó a Culiacán para evaluar el operativo en el estado.

COMPROMISO CON LA POBLACIÓN DE SINALOA

“Estamos ahí para protegerlos y vamos a seguir trabajando”, afirmó la mandataria durante la conferencia mañanera al ser cuestionada sobre el clima de inseguridad que viven los habitantes del estado.

Las autoridades federales señalaron que el objetivo central del operativo es reducir el índice de violencia en Sinaloa. Para lograrlo, los mandos militares y de seguridad instalaron mesas de trabajo locales donde coordinan tareas específicas de inteligencia y patrullaje en los municipios más afectados.

ESTRATEGIA Y USO DE INTELIGENCIA MILITAR

El despliegue territorial incluye análisis de inteligencia militar e institucional para identificar las causas del repunte violento. Con estos datos, las fuerzas federales buscan desarticular a los grupos generadores de violencia que operan en la entidad.

La presencia de los altos mandos federales mantendrá un monitoreo permanente sobre los resultados tácticos en los próximos días. El Gobierno Federal reiteró que no retirará la presencia del Gabinete de Seguridad hasta garantizar la paz y tranquilidad de la ciudadanía sinaloense.