Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa

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    Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa
    CIUDAD DE MÉXICO, 27OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

La presidenta promete proteger a la población ante la ola de violencia que registra la entidad en los últimos dos meses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, admitió públicamente que los homicidios aumentaron en Sinaloa durante los últimos dos meses. Ante esta situación, anunció que las autoridades federales ya están desplegadas en la región para atender la crisis.

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El Gabinete de Seguridad Federal, encabezado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, viajó a Culiacán para evaluar el operativo en el estado.

COMPROMISO CON LA POBLACIÓN DE SINALOA

“Estamos ahí para protegerlos y vamos a seguir trabajando”, afirmó la mandataria durante la conferencia mañanera al ser cuestionada sobre el clima de inseguridad que viven los habitantes del estado.

Las autoridades federales señalaron que el objetivo central del operativo es reducir el índice de violencia en Sinaloa. Para lograrlo, los mandos militares y de seguridad instalaron mesas de trabajo locales donde coordinan tareas específicas de inteligencia y patrullaje en los municipios más afectados.

ESTRATEGIA Y USO DE INTELIGENCIA MILITAR

El despliegue territorial incluye análisis de inteligencia militar e institucional para identificar las causas del repunte violento. Con estos datos, las fuerzas federales buscan desarticular a los grupos generadores de violencia que operan en la entidad.

La presencia de los altos mandos federales mantendrá un monitoreo permanente sobre los resultados tácticos en los próximos días. El Gobierno Federal reiteró que no retirará la presencia del Gabinete de Seguridad hasta garantizar la paz y tranquilidad de la ciudadanía sinaloense.

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CIFRAS DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN SINALOA

Sinaloa suma 866 homicidios registrados en los primeros ocho meses del año, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

Desde el inicio de disputas entre facciones del crimen organizado en septiembre de 2025 hasta el cierre del último balance oficial, el estado registra dos mil 400 homicidios.

El gobierno federal señala que cerca del 80% de las armas de fuego aseguradas en operativos en Sinaloa provienen de Estados Unidos, destacando que más del 60% corresponden a armas largas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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