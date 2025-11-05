Fija México nuevo compromiso climático: reducir emisiones de efecto invernadero

México
/ 5 noviembre 2025
Aprueban nueva meta para reducir gases a un rango de 364 y 404 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2035

México ofrece reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero a un rango de entre 364 y 404 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) para 2035.

La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con la participación de 18 dependencias federales, aprobó la Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0).

Plantea que, con apoyo financiero y tecnológico, México podría alcanzar un rango más ambicioso de reducción de emisiones que de entre 332 y 363 millones de toneladas de CO2e.

La nueva NDC será entregada al Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y presentada oficialmente en la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención que tendrá lugar en Belém, Brasil, a partir del próximo lunes.

“Esta NDC 3.0 es la hoja de ruta para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas a mediados de siglo”, informó la Secretaría de Medio Ambiente en su cuenta de X.

Alcanzar las cero emisiones netas igualar el volumen de GEI procedentes de las actividades humanas liberados a la atmósfera con el que es “capturado” mediante procesos naturales.

La nueva NDC, expuso, cuenta con una estructura de cinco componentes interdependientes: mitigación (reducción de emisiones); adaptación (resiliencia); pérdidas y daños; medios de implementación, y temas transversales (perspectiva de género, derechos humanos, transición justa y equidad intergeneracional).

”México reafirma su liderazgo global en la lucha climática, con una política ecológica y ambiental humanista”, aseveró.

La delegación oficial mexicana que participará en la COP30 estará encabezada por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena.

