Firman convenio para estudios en torno a las estaciones del tren Saltillo-Nuevo Laredo

La estrategia tiene como finalidad fortalecer la planeación urbana alrededor de las futuras estaciones del tren.

MONTERREY, NL.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno: federales, estatales y municipales firmaron un convenio de coordinación para elaborar estudios de ordenamiento territorial y gestión del suelo en relación al proyecto del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, A.C., encabezada por la Directora General de Ordenamiento Territorial y Urbano de la SEDATU, Martha Pérez Contreras, y el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal Rodríguez, junto con alcaldes y representantes de los municipios de Anáhuac, General Escobedo, García, Lampazos de Naranjo, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Villaldama.

El proyecto del tren Saltillo-Nuevo Laredo contempla la construcción de una vía férrea de 395 mil 77 kilómetros para el transporte de pasajeros con estaciones en distintos municipios de Coahuila y Nuevo León, entre ellas Monterrey.

La obra forma parte de la primera etapa de expansión del sistema ferroviario de pasajeros impulsado por el gobierno de México.

Hasta el momento, entre las estaciones y paraderos propuestos se encuentran: Derramadero, Saltillo Centro, Ramos Arizpe, García, Santa Catarina, Monterrey Centro, Las Torres, Bustamante, Anáhuac y Nuevo Laredo Centro.

Se estima que el tren de pasajeros atenderá una demanda de 5.5 millones de viajes al año lo que permitirá fortalecer la conectividad en el noreste del país lo que traerá beneficio a la actividad económica a las comunidades por donde transitará.