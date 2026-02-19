Omar Harfuch confirma detención de presuntos extorsionadores en Mazatlán, Sinaloa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Los detenidos fueron atrapados en flagrancia, recibiendo el pago de comerciantes en el Mercado de Abastos La Yarda, en Mazatlán
Dentro de los resultados más recientes de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en Sinaloa, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva.
De acuerdo con la información proporcionada por la institución, los sujetos de identidad reservada se dedicaban a extorsionar a comerciantes del Mercado de Abastos La Yarda, localizado en el municipio de Mazatlán.
TE PUEDE INTERESAR: Marina intercepta embarcación con droga y detiene a tres en costas de Colima: confirma Omar Harfuch
En la operación se registró la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).
ASÍ FUE COMO SE IDENTIFICÓ A LOS PRESUNTOS EXTORSIONADORES
Gracias a labores de investigación de gabinete y de campo, las autoridades obtuvieron información de una célula dedicada a la extorsión a comerciantes en el referido lugar, mediante la cual se concluyó que el grupo forzaba a sus víctimas a dar cuotas periódicas a cambio de protección.
“Este grupo criminal amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas”, destacó por su parte Harfuch.
Una vez identificados los presuntos miembros, las instituciones de seguridad desplegaron un operativo, con el que se detuvo a los dos hombres en flagrancia al momento de recibir un cobro. Los uniformados les aseguraron 100 mil pesos en efectivo, dosis de narcóticos y equipos telefónicos.
TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a 53 años de prisión a Honorio, feminicida de Daryela Valdez en Mexicali
Los detenidos y el material fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir la situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.
“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia y avanzar en la pacificación de la entidad”, dictó la SSPC.