$!Omar Harfuch confirma detención de presuntos extorsionadores en Mazatlán, Sinaloa

Dentro de los resultados más recientes de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en Sinaloa, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, los sujetos de identidad reservada se dedicaban a extorsionar a comerciantes del Mercado de Abastos La Yarda, localizado en el municipio de Mazatlán.

En la operación se registró la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).