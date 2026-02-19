Omar Harfuch confirma detención de presuntos extorsionadores en Mazatlán, Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    Omar Harfuch confirma detención de presuntos extorsionadores en Mazatlán, Sinaloa
    Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva. CORTESÍA

Los detenidos fueron atrapados en flagrancia, recibiendo el pago de comerciantes en el Mercado de Abastos La Yarda, en Mazatlán

Dentro de los resultados más recientes de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en Sinaloa, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, los sujetos de identidad reservada se dedicaban a extorsionar a comerciantes del Mercado de Abastos La Yarda, localizado en el municipio de Mazatlán.

TE PUEDE INTERESAR: Marina intercepta embarcación con droga y detiene a tres en costas de Colima: confirma Omar Harfuch

En la operación se registró la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

$!Omar Harfuch confirma detención de presuntos extorsionadores en Mazatlán, Sinaloa

ASÍ FUE COMO SE IDENTIFICÓ A LOS PRESUNTOS EXTORSIONADORES

Gracias a labores de investigación de gabinete y de campo, las autoridades obtuvieron información de una célula dedicada a la extorsión a comerciantes en el referido lugar, mediante la cual se concluyó que el grupo forzaba a sus víctimas a dar cuotas periódicas a cambio de protección.

“Este grupo criminal amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas”, destacó por su parte Harfuch.

$!Omar Harfuch confirma detención de presuntos extorsionadores en Mazatlán, Sinaloa

Una vez identificados los presuntos miembros, las instituciones de seguridad desplegaron un operativo, con el que se detuvo a los dos hombres en flagrancia al momento de recibir un cobro. Los uniformados les aseguraron 100 mil pesos en efectivo, dosis de narcóticos y equipos telefónicos.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a 53 años de prisión a Honorio, feminicida de Daryela Valdez en Mexicali

Los detenidos y el material fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir la situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia y avanzar en la pacificación de la entidad”, dictó la SSPC.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Extorsiones

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sedena
Sspc

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso