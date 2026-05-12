Fiscalía confirma convivencia e interacción entre agentes de la CIA y la AEI en Chihuahua

El 12 de mayo, se reportó que los dos agentes de la CIA, quienes fallecieron en un accidente de auto, habían sido vistos previamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Se registró que los dos agentes, sin autorización del gobierno federal, estuvieron presentes en un operativo de la Sierra Tarahumara. En dicho operativo se desmanteló un ‘narcolaboratorio’ de ‘El Pinal’, registrado el 19 de abril. Sin embargo, la presencia de los agentes en la Fiscalía se confirmó antes de realizarse la operación.

Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada, informó que uno de los dos agentes de la CIA cargaba con un arma de fuego, mientras residía en el edificio de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Se informó que el extitular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, quien falleció en el mismo accidente de auto, no había solicitado permiso para que se realizara la operación, junto con estos dos agentes extranjeros. ‘De los nuevos datos de prueba incorporados a la investigación, se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, cuando menos 2 fechas previas, así como horas antes de la salida del convoy, con destino al municipio de Morelos. ‘Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas, portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso. Sin embargo, hasta este momento no se ha corroborado su portación o uso fuera de estas instalaciones en el operativo o en otros lugares donde fueron identificadas estas personas de presunto origen extranjero’, afirmó Chávez Villanueva.

La fiscal Villanueva detalló que la información recolectada se encuentra en proceso de corroboración, en correspondencia con los datos derivados de la investigación. ‘La Fiscalía General del Estado ha dado continuidad formal e ininterrumpida a las carpetas de investigación correspondientes y ha atendido de manera permanente y puntual todos los requerimientos formulados por la Fiscalía General de la República (FGR). Insisto, estamos colaborando de manera permanente e irrestricta con la FGR. Esta colaboración incluye la aportación de evidencia documental y elementos de registro digital, así como el apoyo logístico para la realización de entrevistas ministeriales a 45 elementos de la FGE, que pudieron tener conocimiento directo o indirecto de los hechos o sus circunstancias derivados del procesamiento y análisis de los elementos de registro digital’ informó Chávez Villanueva. De las investigaciones al personal de seguridad y averiguación de la Fiscalía de Chihuahua, se reportó que ya se han sumado 50 declaraciones ministeriales, 10 informes periciales, más de seis mil horas de registros digitales, los cuales fueron extraídos de diversos puntos de vigilancia. Hasta el momento, se han revisado 500 documentos. Se continúa investigando interrogatorios en diferentes sectores de la autoridad en el Estado. En relación a las denuncias de colaboración, sin autorización del gobierno federal, la fiscal Chávez Villanueva agregó que los nuevos datos de la carpeta de investigación apuntan a que hubo un patrón de convivencia e interacción informal. Se detalló que dichas actividades se realizaron entre los agentes de la CIA y agentes de la AE. ‘Efectivamente, las imágenes muestran que estas personas convergen en diversos momentos en las inmediaciones de la fiscalía de operaciones estratégicas, sin que se advierta hasta este momento circunstancias que sugieran adiestramiento, instrucción, mando o cualquier otra función reservada a autoridades mexicanas’ reiteró la fiscal.

Se destacó que los dos agentes, cuya identidad permanece desconocida para los medios de información y las autoridades de investigación, no portaban insignias o documentos oficiales que remarcan sus puestos en la CIA. La fiscal remarcó que no se ha realizado un acto de transparencia por parte de los Estados Unidos, con respecto a la presencia de dichos agentes. ‘Es importante señalar que hasta la fecha no se ha recibido respuesta formal a las solicitudes de información realizadas a la representación diplomática y consular de los Estados Unidos de América, así como el Instituto Nacional de Migración, con respecto de la identidad de dichas personas, su situación migratoria, sus acreditaciones en México y los cargos que eventualmente pudieran desempeñar.’

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