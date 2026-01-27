Fiscalía de CDMX detiene a ‘El Seven’, presunto líder de célula afín a La Familia Michoacana

Juan ‘N’, alias ‘El Seven’, fue detenido este 27 de enero tras ser identificado como líder de una de las facciones del grupo criminal La Familia Michoacana y presunto participante de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, por lo que contaba con una orden de aprehensión en su contra.

La operación fue encabezada por la Policía de Investigación (PDI), adscrita a la Fiscalía capitalina (FGJCDMX), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A través de un breve comunicado, las autoridades detallaron que ‘El Seven’ “fue detenido en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa”.

Hasta donde se ha informado, Juan fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde un juez de control determinará su situación jurídica.