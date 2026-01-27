Fiscalía de CDMX detiene a ‘El Seven’, presunto líder de célula afín a La Familia Michoacana
‘El Seven’ enfrenta el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, de acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México
Juan ‘N’, alias ‘El Seven’, fue detenido este 27 de enero tras ser identificado como líder de una de las facciones del grupo criminal La Familia Michoacana y presunto participante de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, por lo que contaba con una orden de aprehensión en su contra.
La operación fue encabezada por la Policía de Investigación (PDI), adscrita a la Fiscalía capitalina (FGJCDMX), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
A través de un breve comunicado, las autoridades detallaron que ‘El Seven’ “fue detenido en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa”.
Hasta donde se ha informado, Juan fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde un juez de control determinará su situación jurídica.
LA FAMILIA MICHOACANA: GRUPO CRIMINAL CON FUERTE PRESENCIA EN MÉXICO
La Familia Michoacana, surgida como un grupo armado en Michoacán, rápidamente evolucionó al tráfico de drogas, extorsión y otros delitos. Células del grupo han desplazado a bandas rivales y establecido presencia en varias regiones vecinas, incluyendo zonas del Estado de México que colindan con Michoacán y Guerrero.
Según análisis de especialistas en seguridad, esta organización opera actualmente en alrededor de 77 municipios mexiquenses, con particular incidencia en el sur y la zona conurbada, donde ha sido vinculada con extorsión, narcomenudeo y cobro de “derecho de piso” a negocios locales.
En la Ciudad de México, la influencia de La Familia Michoacana no puede considerarse dominante como en otras entidades, pero sí ha sido confirmada por autoridades capitalinas. En 2024 y 2025 se comunicó la detención de individuos presuntamente vinculados con esta organización en alcaldías como Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco, donde se les acusa de actividades como distribución de drogas, extorsión y homicidios, así como la aparición de narcomensajes y mantas firmadas por el grupo.
Mientras que en el estado de Morelos la expansión del grupo ha sido más visible en municipios del sur y centro de la entidad. Líderes como “El Kalimán” habrían orquestado desde 2020 desplazamientos de grupos rivales como Los Rojos y Guerreros Unidos para consolidar el control en localidades como Amacuzac, Puente de Ixtla, Coatlán del Río y Coatetelco, acumulando así influencia territorial significativa fuera de su base original.
(Con información de medios)