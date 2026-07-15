Fiscalía de CDMX pide 7 meses más para identificar casi mil 600 restos hallados en Tláhuac

A tres meses del mayor hallazgo de restos humanos registrado durante la actual administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó avances preliminares en el análisis de los casi mil 600 hallazgos localizados en la zona limítrofe entre Tláhuac y Chalco. De acuerdo con la información presentada a familiares de personas desaparecidas, parte de los restos corresponderían a un hombre, una mujer y dos menores de edad; sin embargo, hasta el momento ninguna de estas personas ha sido identificada. Los primeros resultados fueron dados a conocer el viernes 10 de julio durante una reunión entre autoridades capitalinas y colectivos de búsqueda. De acuerdo con familiares que participaron en el encuentro, la Fiscalía estimó que requerirá aproximadamente siete meses más para concluir los estudios especializados y determinar la identidad de las personas a quienes pertenecen los restos encontrados en las fosas clandestinas.

HALLAZGOS DERIVARON DE LA BÚSQUEDA DE DOS JÓVENES DESAPARECIDOS Los hallazgos fueron localizados durante jornadas de búsqueda realizadas entre el 7 y el 17 de abril en un polígono ubicado entre Tláhuac y Chalco. La intervención se originó a partir de un análisis de contexto relacionado con la desaparición de los hermanos Brandon Guillermo y Luis Daniel Nicolás Ramírez, ocurrida el 1 de diciembre de 2023 en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa. Como parte de esa investigación, familias buscadoras y personal de la Fiscalía identificaron la zona como un punto de interés para realizar labores de prospección y búsqueda. FAMILIAS CONSIDERAN QUE LOS AVANCES SON INSUFICIENTES Al término de la reunión, Jaqueline Palmeros, madre buscadora que participó en las labores de campo, señaló que la información presentada por las autoridades no respondió a las principales inquietudes de las familias. “Como lo hemos ya recalcado muchas veces, la Fiscalía no cuenta con los elementos suficientes para poder hacer todo el procesamiento de identificación que necesitamos”, expresó. Palmeros conoce directamente los procesos de búsqueda e identificación. Su hija, Yael Montserrat Uribe Palmeros, desapareció en julio de 2020 y, cuatro años después, parte de sus restos fueron localizados en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Desde entonces, continúa participando en jornadas de búsqueda mientras exige el esclarecimiento del feminicidio de su hija y la localización del resto de sus restos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente la Ciudad de México acumula 6 mil 97 personas desaparecidas y no localizadas.

FISCALÍA PREVÉ SIETE MESES MÁS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS La representante de las familias explicó que la presentación realizada por las autoridades fue parcial y que varios de los análisis continúan pendientes. “La presentación de hoy fue parcial, sin cuidar los aspectos revictimizantes; los procesos que se nos explicaron, lamentablemente, están inconclusos; se habían tomado muestras de agua, de tierra, no se incluyeron en esta exposición que nos hicieron”, señaló. Indicó que aún deben concluirse estudios antropológicos, odontológicos y genéticos para avanzar en la identificación de los restos recuperados. “Dicen que les van a llevar siete meses tener ya algo más completo, pero que tenía la necesidad de mostrarnos esto, puesto que ya se vienen otra vez las búsquedas”, comentó.

SOLICITAN REFORZAR EL PERSONAL PERICIAL Ante el tiempo estimado para concluir los análisis, las familias reiteraron la necesidad de incrementar el número de especialistas encargados del procesamiento de los hallazgos. “Necesitamos más antropólogos, más odontólogos, gente que refuerce lo que ya hay”, manifestó Jaqueline Palmeros. Asimismo, informó que durante la reunión las autoridades anunciaron que retomarán las jornadas de búsqueda generalizada y por patrones en la zona. No obstante, señaló que todavía no existe un análisis integral del contexto de desapariciones en esa región. “Se habló de un análisis de contexto de la zona y no lo hay todavía. Es necesario para las familias saber cómo están desapareciendo las personas de ese lado de la ciudad, y pues no, no tuvimos nada de eso”, afirmó. PERITAJES DETECTARON FRAGMENTOS DE CERÁMICA Durante el encuentro también se informó que parte del material enviado inicialmente para análisis no correspondía a restos humanos, sino a fragmentos de cerámica. Sobre este punto, Palmeros cuestionó los procedimientos periciales aplicados durante el procesamiento inicial de los hallazgos. “Lo que pone en tela de juicio, entonces, el profesionalismo de las personas que trabajan en periciales (...) ¿Con quién estamos tratando? Qué tipo de periciales son los que tenemos, que estaban seguros primero de que se trataba de un resto óseo y al momento de procesar, ya en las instalaciones de periciales, dicen que no, que muchos de ellos eran de cerámica y cosas de esas que se estaban encontrando”, declaró. La buscadora añadió que durante la reunión también se preguntó si existían elementos para sostener la hipótesis inicial sobre la posible presencia de restos prehispánicos en el lugar. “Se preguntó si se podía sustentar la teoría que ellos habían mantenido al principio de que eran restos prehispánicos y nos dijeron que no, que hasta el momento no pueden ellos afirmar esa teoría”, indicó.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ACOMPAÑA EL CASO Jaqueline Palmeros informó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) participó en la reunión debido a una queja presentada por las familias buscadoras relacionada con presuntas irregularidades registradas desde el inicio de las labores de búsqueda. Las familias han señalado observaciones sobre el procesamiento de los hallazgos, la actuación pericial y el desarrollo de las diligencias efectuadas en la zona.

HALLAZGOS OCURRIERON EN MEDIO DEL DEBATE SOBRE DESAPARICIONES El descubrimiento de los restos humanos en los humedales de Tláhuac coincidió con un contexto de discusión internacional sobre la situación de las desapariciones en México. El 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que la magnitud del fenómeno en el país había alcanzado niveles que ameritaban remitir una resolución al secretario general del organismo, António Guterres, para que fuera valorada por la Asamblea General. Posteriormente, el Gobierno de México rechazó esa evaluación. A esa postura se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mientras que el 6 de abril la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, manifestó una posición similar. Días después de ese intercambio institucional, durante las jornadas de búsqueda realizadas en la alcaldía Tláhuac, gobernada por Berenice Hernández, los colectivos localizaron cientos de fragmentos óseos y posteriormente señalaron presuntas irregularidades en el procesamiento pericial, así como la difusión de versiones institucionales que planteaban la posibilidad de que algunos hallazgos correspondieran a vestigios prehispánicos, hipótesis que, de acuerdo con lo expuesto en la reunión con las familias, aún no cuenta con una conclusión definitiva. Con información de Proceso