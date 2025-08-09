Fiscalía de Chihuahua apelará liberación de señalados por asesinar a joven con familia saltillense

CHIHUAHUA, CHIH.- La Fiscalía de Chihuahua anunció que interpondrá un recurso de apelación tras la liberación de dos hombres vinculados con la desaparición y homicidio del joven Luis Alejandro Delgado Zárate, de 19 años y con familia en Saltillo.

Luis Alejandro fue reportado como desaparecido el 29 de diciembre de 2023, luego de trasladarse a Chihuahua para tramitar la venta o intercambio de una camioneta.

Su vehículo fue hallado abandonado en la vialidad Los Nogales, sin que se tuvieran pistas sobre su paradero.

Tras investigaciones, el 18 de enero de 2024 fueron detenidos Diego Armando V.A. y Vicente M.V., quienes posteriormente fueron vinculados a proceso por desaparición forzada, bajo medida cautelar de prisión preventiva con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En febrero de 2024, el cuerpo de Luis Alejandro fue encontrado en una fosa clandestina al norte de la capital del estado.