Fiscalía de Chihuahua apelará liberación de señalados por asesinar a joven con familia saltillense
COMPARTIR
Autoridad presentará recurso de apelación luego que los dos acusados de la muerte de Luis Alejandro Delgado quedaran en libertad
CHIHUAHUA, CHIH.- La Fiscalía de Chihuahua anunció que interpondrá un recurso de apelación tras la liberación de dos hombres vinculados con la desaparición y homicidio del joven Luis Alejandro Delgado Zárate, de 19 años y con familia en Saltillo.
Luis Alejandro fue reportado como desaparecido el 29 de diciembre de 2023, luego de trasladarse a Chihuahua para tramitar la venta o intercambio de una camioneta.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: piden apoyo para localizar a Luis Alejandro, joven de Chihuahua desaparecido
Su vehículo fue hallado abandonado en la vialidad Los Nogales, sin que se tuvieran pistas sobre su paradero.
Tras investigaciones, el 18 de enero de 2024 fueron detenidos Diego Armando V.A. y Vicente M.V., quienes posteriormente fueron vinculados a proceso por desaparición forzada, bajo medida cautelar de prisión preventiva con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
En febrero de 2024, el cuerpo de Luis Alejandro fue encontrado en una fosa clandestina al norte de la capital del estado.
Sin embargo, el martes pasado un juez determinó que no existían pruebas suficientes para mantenerlos en custodia, por lo que ordenó su liberación.
Este lunes inicia el plazo de 10 días hábiles para interponer la apelación, según lo establecido por la ley.
Ante ese lapso, la Fiscalía está preparando los argumentos legales necesarios para impugnar la decisión judicial.
La apelación representa una nueva etapa en la búsqueda de justicia para la familia de Luis Alejandro y de la comunidad en Saltillo, que ha seguido con expectativa este caso desde que se pidió apoyo nacional para localizarlo.