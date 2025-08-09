Fiscalía de Chihuahua apelará liberación de señalados por asesinar a joven con familia saltillense

México
/ 9 agosto 2025
    Fiscalía de Chihuahua apelará liberación de señalados por asesinar a joven con familia saltillense
    Luis Alejandro fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina en Chihuahua. Foto: Especial

Autoridad presentará recurso de apelación luego que los dos acusados de la muerte de Luis Alejandro Delgado quedaran en libertad

CHIHUAHUA, CHIH.- La Fiscalía de Chihuahua anunció que interpondrá un recurso de apelación tras la liberación de dos hombres vinculados con la desaparición y homicidio del joven Luis Alejandro Delgado Zárate, de 19 años y con familia en Saltillo.

Luis Alejandro fue reportado como desaparecido el 29 de diciembre de 2023, luego de trasladarse a Chihuahua para tramitar la venta o intercambio de una camioneta.

Su vehículo fue hallado abandonado en la vialidad Los Nogales, sin que se tuvieran pistas sobre su paradero.

Tras investigaciones, el 18 de enero de 2024 fueron detenidos Diego Armando V.A. y Vicente M.V., quienes posteriormente fueron vinculados a proceso por desaparición forzada, bajo medida cautelar de prisión preventiva con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En febrero de 2024, el cuerpo de Luis Alejandro fue encontrado en una fosa clandestina al norte de la capital del estado.

$!Los dos detenidos por la muerte del joven con familia saltillense, fueron liberados por un juez.
Los dos detenidos por la muerte del joven con familia saltillense, fueron liberados por un juez. Foto: Especial

Sin embargo, el martes pasado un juez determinó que no existían pruebas suficientes para mantenerlos en custodia, por lo que ordenó su liberación.

Este lunes inicia el plazo de 10 días hábiles para interponer la apelación, según lo establecido por la ley.

Ante ese lapso, la Fiscalía está preparando los argumentos legales necesarios para impugnar la decisión judicial.

La apelación representa una nueva etapa en la búsqueda de justicia para la familia de Luis Alejandro y de la comunidad en Saltillo, que ha seguido con expectativa este caso desde que se pidió apoyo nacional para localizarlo.

Temas


Fiscalía De Chihuahua
Justicia

