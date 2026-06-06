$!Fiscalía de Chihuahua convoca a familias para identificar 140 cuerpos pendientes del caso Crematorio Plenitud

A través de un llamado oficial, las autoridades solicitaron a las personas que contrataron servicios de cremación entre marzo de 2022 y junio de 2025 acudir al Laboratorio de Genética de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para proporcionar muestras biológicas que permitan realizar cotejos genéticos.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua convocó este 5 de junio a familiares de personas fallecidas cuyos cuerpos permanecen sin identificar dentro de las investigaciones relacionadas con el caso del Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez , con el objetivo de ampliar los procesos de identificación genética y avanzar en la individualización de 140 cuerpos que aún no han sido reconocidos.

De acuerdo con la Fiscalía, quienes acudan deberán acreditar parentesco biológico directo con la persona fallecida, ya que las muestras genéticas son fundamentales para fortalecer los procesos de identificación que continúan desarrollándose dentro de la investigación.

La convocatoria está dirigida específicamente a familiares de personas cuyos servicios funerarios fueron gestionados por las funerarias Monte de los Olivos, Del Carmen, Protecto Deco, Luz Divina, Milagros, Latinoamericana, Camino al Cielo y Paraíso.

ESTABLECEN ESQUEMA DE PRIORIDADES PARA LA TOMA DE MUESTRAS

La Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Dirección de Servicios Periciales informaron que se estableció un esquema de prioridades para la obtención de muestras genéticas.

Según los lineamientos difundidos, la combinación considerada más adecuada para los estudios es la participación de ambos padres del fallecido. En los casos donde uno de ellos no pueda presentarse, las autoridades aceptarán otras alternativas familiares para realizar los análisis comparativos.

Entre las combinaciones previstas se encuentran un padre o madre junto con un hijo o hija de la persona fallecida; dos hijos; o bien un hijo acompañado de un hermano o hermana.

También se contemplan cotejos realizados entre dos hermanos biológicos cuando ambos sean hijos de los mismos padres.

Las autoridades informaron que el laboratorio atenderá en un horario de 08:00 a 20:00 horas y recomendaron agendar previamente una cita a través del número telefónico 614-467-2650, disponible también mediante WhatsApp de 07:00 a 17:00 horas.

Antes de acudir, las personas interesadas deberán completar un formulario solicitado por la dependencia.

MÁS DE 240 CUERPOS ENCONTRADOS EN EL CREMATORIO PLENITUD HAN SIDO IDENTIFICADOS

La Fiscalía informó que, hasta la fecha de la convocatoria, se han identificado 246 cuerpos relacionados con el caso y se ha notificado a 245 familias sobre los resultados obtenidos.

Además, la institución señaló que ha recibido 155 denuncias por el delito de fraude contra quien resulte responsable por los hechos investigados.

La dependencia agregó que continúa proporcionando atención integral a las familias involucradas mediante distintas áreas especializadas, mientras avanzan los procedimientos de identificación pendientes.

Las autoridades destacaron que la colaboración de los familiares ha sido un elemento central para el desarrollo de los trabajos periciales, ya que cada muestra genética amplía las posibilidades de comparación y permite reducir el número de cuerpos sin identificar.

HALLAZGO DE 386 CUERPOS DESATA INVESTIGACIÓN EN CREMATORIO PLENITUD

La investigación del caso se originó el 26 de junio de 2025, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo dentro de un vehículo estacionado en la colonia Granjas Polo Gamboa, en las afueras de Ciudad Juárez.

Tras la denuncia, autoridades ingresaron a un predio vinculado con actividades funerarias, donde localizaron 386 cuerpos almacenados en diversas áreas del inmueble.

De acuerdo con los reportes oficiales, los restos fueron encontrados en habitaciones, patios, bolsas negras y dentro de una carroza fúnebre. Algunas de las personas fallecidas habrían permanecido en el lugar desde la época de la pandemia de COVID-19.

El entonces titular de la Fiscalía estatal, César Jáuregui Moreno, informó que varias funerarias habían subcontratado los servicios del crematorio.

Posteriormente, las autoridades detuvieron a José Luis Arellano Cuarón y a Facundo Martínez Robledo el 1 de julio de 2025, por delitos relacionados con inhumación indebida y uso ilícito de cuerpos.

La Fiscalía atribuyó la acumulación de restos a una combinación de capacidad insuficiente del horno crematorio y presuntas omisiones por parte de los responsables de la operación del establecimiento.