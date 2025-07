Narra viuda la ‘pesadilla’ que vive tras del descubrimiento del crematorio fraudulento en Ciudad Juárez

“ Mi esposo falleció en abril del 2022, el siete de abril, y la principal inquietud que tenemos es que utilizamos la funeraria y el crematorio Plenitud (...) Se tardó un mes prácticamente en entregarme las cenizas. Me daba pretextos como que no tenían gas, que el señor que hacía las cremaciones estaba enfermo ”, relató.

“ Esto es peor, esto para mí es una pesadilla y nadie me despierta. Nadie ”, subrayó Sáenz a EFE con la voz quebrada.

“La espera es muy, muy cruel. Pienso yo que es la primera vez que sucede en el mundo algo así”, subrayó.

Incluso dudó de la autenticidad de las cenizas entregadas: “Mi hijo y yo abrimos la urna, y lo que parecen cenizas, pues, más bien es como mortero. Es como material de construcción revuelto con agua (...) se hicieron piedritas”.

A nombre de su esposo, envió un mensaje a las autoridades federales, tanto en Ciudad de México como en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.

“Me gustaría si usted (la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum) en algún momento tiene la oportunidad de venir aquí a la Fiscalía, pues, para que nos apoye, en el sentido de que se agilice la identificación de los cuerpos... La espera, señora Claudia, es horrenda, es muy cruel. Créame, señora Claudia, que estoy sufriendo más ahora”, lamentó.

La mujer también expresó sentimientos de culpa y dolor: “Yo me siento culpable por eso, porque yo utilicé el servicio de la primera funeraria que se me acercó. Si hubiera gastado más, a lo mejor no estuviera yo con esta angustia.”

La Iglesia Católica de Ciudad Juárez también alzó la voz ante el hallazgo, calificándolo como una tragedia “inhumana”.

“Lo menos que podemos decir es que es una situación indignante, porque no solamente estamos hablando de un tema que es ilegal o inmoral, sino que es inhumano, simplemente es inhumano porque nadie merece ser tratado así, ni sus restos mortales”, declaró el portavoz diocesano, Juan Carlos López, en la ciudad fronteriza.

Por su parte, la Fiscalía de Chihuahua continúa con las diligencias en el inmueble donde se localizó el crematorio. A la fecha se ha detenido a Luis Arturo Arellano Cuarón, presunto responsable, y continúan las investigaciones.

Sáenz concluyó con un mensaje de perdón, pero también de advertencia.

“Yo lo perdono por lo que hizo. Si mi esposo está ahí, yo lo perdono. Y le pido a dios que también le dé la oportunidad de arrepentirse y le dé el perdón. De mi parte está perdonado, lo único que le digo es que el karma no perdona”, aseveró.