Fiscalía de Edomex entrega cuerpos de fallecidos en desplome de un jet en Toluca

México
/ 26 diciembre 2025
    Familiares de los accidentados en el accidente de una avioneta privada, ocurrido cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca el 15 de diciembre, asistieron a recoger los cuerpos a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

El accidente aéreo ocurrió el pasado 15 de diciembre, cerca de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca

Familiares de los accidentados en el accidente de una avioneta privada, ocurrido cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca el 15 de diciembre, asistieron a recoger los cuerpos a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con lo que han informado medios de comunicación, el próximo 27 de diciembre se llevará a cabo una ceremonia para los fallecidos, en la Ciudad de México.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE AÉREO

Reportes indican que el momento exacto del incidente, fue a las 12:31 del 15 de diciembre, cuando el piloto del jet ejecutivo privado (Cessna 650 Citation III) envió un mensaje al operador de una torre de control que perdía altura. Seguido de esto, el avión se impactó contra un taller.

Entre las personas a bordo, habían dos tripulantes y ocho pasajeros, quienes habían solicitado un taxi aéreo desde Acapulco, Guerrero, a Toluca, Estado de México.

Luego del derrumbe, se activó una rápida movilización de elementos de emergencia, quienes finalmente lograron extinguir el fuego.

