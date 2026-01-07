Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por delito de cohecho

Medios de comunicación del estado de Guerrero confirmaron una investigación, recién iniciada, contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien es acusada por el delito de cohecho, relacionado con el collar de la marca Van Cleef & Arpels, valuado en 227 mil pesos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado (FGE), es quien encabeza las diligencias registradas en una carpeta de investigación con el número 12022200300020071125, de acuerdo con el ‘Sur Acapulco’.

TE PUEDE INTERESAR: Recapturan a exalcalde de Chiapas por liderar a grupo armado; había sido sentenciado a 110 años

Derivado de esto, las autoridades competentes ya han girado una orden de presentación para la alcaldesa, para que acuda a presentar su declaración por los hechos de los que se le acusa.