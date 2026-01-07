Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por delito de cohecho

México
/ 7 enero 2026
    Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por delito de cohecho
    Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, es investigada por la Fiscalía del Estado de Guerrero por el delito de cohecho. FACEBOOK

Las acusaciones se derivaron de la portación de un collar de la marca Van Cleef & Arpels, valuado en 227 mil pesos

Medios de comunicación del estado de Guerrero confirmaron una investigación, recién iniciada, contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien es acusada por el delito de cohecho, relacionado con el collar de la marca Van Cleef & Arpels, valuado en 227 mil pesos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado (FGE), es quien encabeza las diligencias registradas en una carpeta de investigación con el número 12022200300020071125, de acuerdo con el ‘Sur Acapulco’.

TE PUEDE INTERESAR: Recapturan a exalcalde de Chiapas por liderar a grupo armado; había sido sentenciado a 110 años

Derivado de esto, las autoridades competentes ya han girado una orden de presentación para la alcaldesa, para que acuda a presentar su declaración por los hechos de los que se le acusa.

$!FACEBOOK
FACEBOOK

ALCALDESA DEFIENDE QUE COLLAR ES UN REGALO... PERO CÓDIGO PENAL LO RECHAZA

Las alegaciones contra la funcionaria iniciaron cuando Abelina López lució el lujoso accesorio en una sesión de Cabildo. Tras la divulgación de las fotografías, comenzaron los señalamientos, a los que la alcaldesa respondió: “¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron ¿Y les voy a decir ‘no, no te lo acepto?”.

No obstante, aunque se trate de un obsequio, el Código Penal del Estado de Guerrero indica que ningún servidor público puede recibir regalos de alto valor económico.

TE PUEDE INTERESAR: Cae alcalde de Chiapas por desvío de dinero; indagan posibles nexos con el crimen

“Comete delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio, dádiva o presente, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer un acto relacionado con sus funciones”, indica el documento.

Temas


delitos
Funcionarios públicos

Localizaciones


Guerrero

Organizaciones


FGE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus.

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas
Gerson Leos, tecladista de Banda MS, murió a los 36 años tras colapsar durante un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa.

Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán
El King Abdullah Sports City será la sede del derbi madrileño correspondiente a las semifinales del torneo.

Real Madrid vs Atlético: fecha, hora y dónde ver la Semifinal de la Supercopa de España 2026