Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por delito de cohecho
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Las acusaciones se derivaron de la portación de un collar de la marca Van Cleef & Arpels, valuado en 227 mil pesos
Medios de comunicación del estado de Guerrero confirmaron una investigación, recién iniciada, contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien es acusada por el delito de cohecho, relacionado con el collar de la marca Van Cleef & Arpels, valuado en 227 mil pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado (FGE), es quien encabeza las diligencias registradas en una carpeta de investigación con el número 12022200300020071125, de acuerdo con el ‘Sur Acapulco’.
TE PUEDE INTERESAR: Recapturan a exalcalde de Chiapas por liderar a grupo armado; había sido sentenciado a 110 años
Derivado de esto, las autoridades competentes ya han girado una orden de presentación para la alcaldesa, para que acuda a presentar su declaración por los hechos de los que se le acusa.
ALCALDESA DEFIENDE QUE COLLAR ES UN REGALO... PERO CÓDIGO PENAL LO RECHAZA
Las alegaciones contra la funcionaria iniciaron cuando Abelina López lució el lujoso accesorio en una sesión de Cabildo. Tras la divulgación de las fotografías, comenzaron los señalamientos, a los que la alcaldesa respondió: “¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron ¿Y les voy a decir ‘no, no te lo acepto?”.
No obstante, aunque se trate de un obsequio, el Código Penal del Estado de Guerrero indica que ningún servidor público puede recibir regalos de alto valor económico.
TE PUEDE INTERESAR: Cae alcalde de Chiapas por desvío de dinero; indagan posibles nexos con el crimen
“Comete delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio, dádiva o presente, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer un acto relacionado con sus funciones”, indica el documento.