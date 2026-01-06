Cae alcalde de Chiapas por desvío de dinero; indagan posibles nexos con el crimen

México
/ 6 enero 2026
    Cae alcalde de Chiapas por desvío de dinero; indagan posibles nexos con el crimen
    Cintalapa es un municipio estratégico para el crimen por la conexión Chiapas-Oaxaca. FOTO: TOMADA DE REDES

Se prevé que el Congreso de Chiapas designe a un presidente municipal en Cintalapa

Autoridades de distintos niveles de gobierno detuvieron a Ernesto Cruz Díaz, alcalde morenista del municipio de Cintalapa, Chiapas, quien es señalado por malversación de recursos del erario, además de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La operación fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Policía Estatal de Chiapas.

La Fiscalía de Chiapas detalló que el edil, quien ocupa por segunda ocasión la alcaldía de Cintalapa, fue aprehendido “como probable responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, así como actos de corrupción y malversación de recursos públicos”.

Sin embargo, también se investigan sus presuntos vínculos con organizaciones criminales que disputan el territorio de Cintalapa, de ubicación estratégica para la conexión entre Chiapas y Oaxaca.

“Se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como presidente municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales”.

Cruz fue llevado a Tuxtla Gutiérrez, donde quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

El Congreso de Chiapas deberá nombrar a un alcalde sustituto ante la ausencia, al menos temporal, de Cruz.

Temas


Corrupción
Justicia
Narcotráfico

