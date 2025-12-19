Fiscalía de Jalisco detiene a ‘La Araña’, presunto multihomicida de familia de Michoacán
La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes especializados en la colonia Misión San Francisco III, en el municipio de Tonalá
Víctor Manuel ‘N’, alias ‘La Araña’, fue detenido el 18 de diciembre por su presunta participación en el homicidio de cuatro integrantes de una familia —dos adultos y dos menores de edad—, cuyos cuerpos fueron localizados el 22 de agosto en la colonia San Andrés, en Guadalajara, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.
La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión, como resultado de trabajos de inteligencia, que permitieron a la autoridad establecer la probable responsabilidad del ahora detenido en estos hechos.
ASÍ FUE EL MULTIHOMICIDIO DE LA FAMILIA
De acuerdo con las investigaciones, la familia habría acudido el 19 de agosto a un taller mecánico ubicado en la colonia San Andrés, donde presuntamente fueron privadas de la vida con armas de fuego.
Posteriormente, los cuerpos habrían sido trasladados en una camioneta y abandonados en otro punto de la misma colonia, donde fueron localizados tres días después.
Derivado de las indagatorias, el Ministerio Público llevó a cabo un cateo en el inmueble señalado como el lugar del crimen, el cual quedó asegurado mientras continúan las investigaciones.
Según los reportes oficiales, las víctimas eran un hombre de 36 años, una mujer de 32, una niña de siete años y un adolescente de 13, todos originarios del estado de Michoacán.
DETENCIÓN DEL PRESUNTO MULTIHOMICIDA
La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes especializados en la colonia Misión San Francisco III, en el municipio de Tonalá, para poner a Víctor Manuel ‘N’ a disposición del Juzgado que lo requiere.
La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso con la investigación de los delitos y la procuración de justicia, y aseguró que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer plenamente estos hechos.