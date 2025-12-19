Fiscalía de Jalisco detiene a ‘La Araña’, presunto multihomicida de familia de Michoacán

Víctor Manuel ‘N’, alias ‘La Araña’, fue detenido el 18 de diciembre por su presunta participación en el homicidio de cuatro integrantes de una familia —dos adultos y dos menores de edad—, cuyos cuerpos fueron localizados el 22 de agosto en la colonia San Andrés, en Guadalajara, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión, como resultado de trabajos de inteligencia, que permitieron a la autoridad establecer la probable responsabilidad del ahora detenido en estos hechos.

ASÍ FUE EL MULTIHOMICIDIO DE LA FAMILIA

De acuerdo con las investigaciones, la familia habría acudido el 19 de agosto a un taller mecánico ubicado en la colonia San Andrés, donde presuntamente fueron privadas de la vida con armas de fuego.

Posteriormente, los cuerpos habrían sido trasladados en una camioneta y abandonados en otro punto de la misma colonia, donde fueron localizados tres días después.