Juez vincula a proceso a ‘El Yeicob’, socio del Raúl Rocha, por delincuencia organizada

México
/ 17 diciembre 2025
    Juez vincula a proceso a ‘El Yeicob’, socio del Raúl Rocha, por delincuencia organizada
    Se vinculó a proceso a Jacobo Reyes León, alias ‘El Yeicob’, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante. ARCHIVO

Por probable participación en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo

Un juez federal vinculó a proceso a Jacobo Reyes León, alias ‘El Yeicob’, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante.

Asimismo, el juez de la causa del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano le dictó prisión preventiva oficiosa al presunto socio del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, por lo que quedó preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Yeicob’, socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

La Fiscalía General de la República informó que en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba necesarios para obtener dicha determinación.

DETENCIÓN DE ‘EL YEICOB’

Reyes León fue detenido el pasado lunes en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por su presunta implicación en la red dedicada a la compra, distribución y venta ilegal de combustibles en la que supuestamente participa el empresario Raúl Rocha Cantú.

TE PUEDE INTERESAR: Niegan a la FGR la captura a secuaces de Raúl Rocha por falta de pruebas

En su declaración ante la FGR, Rocha Cantú señaló a Jacobo Reyes León como el principal operador de la red de tráfico de combustible.

Ante tanta insistencia de que participara, le dije que en todo caso únicamente podría hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran”, señaló.

Temas


Crimen Organizado
Huachicol
Tráfico

Localizaciones


México

Organizaciones


Miss Universo

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúan con las diligencias de investigación en la zona donde se registró la caída de una aeronave procedente de Acapulco, al mediodía del lunes, en la que murieron los 10 ocupantes, en San Pedro Totoltepec. El lugar continúa acordonado por el Ejército, la Policía Estatal, la FGJEM y personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM).

Hallan la ‘caja negra’ del Jet Privado que se desplomó cerca del aeropuerto de Toluca
La industria manufacturera concentró el 95.5 por ciento de la Formación Bruta de Capital Fijo de México en 2024.

Representó inversión fija 24.3 por ciento del PIB de México en 2024: Inegi
Autoridades pidieron a la ciudadanía atender las indicaciones sobre las condiciones de seguridad.

No cesa violencia en Sinaloa: registran balaceras y narcobloqueos
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, por su presunta participación en diversos delitos.

‘El Limones’, operador de Los Cabrera Sarabia, obtiene vinculación a proceso: confirma FGR
El mandatario de Argentina, Javier Milei y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast posan junto a una sierra en Buenos Aires, Argentin.

Así queda el mapa ideológico de América Latina tras el triunfo de José Antonio Kast en Chile
El secretario de Defensa Pete Hegseth llegando al Congreso en Washington el 16 de diciembre del 2025. FOTO:

EU aprueba proyecto de defensa que exige publicar videos de ataques a botes
En medio de la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro, Tucker Carlson, quien es un periodista ultraconservador, aseveró que esta noche el presidente estadounidense va a declarar la guerra a Venezuela.

Tucker Carlson, un periodista ultraconservador, afirma que Trump declarará la guerra a Venezuela esta noche
Estados Unidos busca ‘recuperar’ el derecho al petróleo de Venezuela

Estados Unidos busca ‘recuperar’ el derecho al petróleo de Venezuela