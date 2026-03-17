Fiscalía de Jalisco reporta 33 personas halladas durante los primeros 15 días de marzo 2026

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, logró la localización de 33 personas entre el 9 y el 16 de marzo, como resultado de las acciones permanentes de búsqueda, investigación y atención inmediata que mantiene la institución. Del total de localizaciones, 25 personas contaban con una carpeta de investigación abierta, de las cuales 21 fueron encontradas con vida y cuatro sin vida.

En estos casos, la Vicefiscalía continúa con las diligencias correspondientes, manteniendo un enfoque sensible, profesional y respetuoso hacia las víctimas y sus familias. Además, ocho personas fueron localizadas mediante Alerta AMBER, a través de acciones de búsqueda inmediata que permitieron intervenir de forma oportuna desde los primeros momentos posteriores al reporte de desaparición.

Durante ese mismo periodo se registraron 19 denuncias por desaparición. Esta cifra, comparada con el número de personas localizadas, refleja una tendencia en la que las acciones institucionales continúan generando resultados y fortaleciendo el trabajo permanente en la búsqueda de personas. Estas labores se desarrollan mediante mecanismos institucionales diseñados para actuar con prontitud ante los reportes de desaparición, así como para dar seguimiento puntual a las investigaciones en curso, lo que permite fortalecer las estrategias de búsqueda y reducir los tiempos de respuesta.

Las acciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas se sustentan en procesos de investigación especializados, orientados a reforzar la capacidad de respuesta y a reafirmar el compromiso de obtener resultados en favor de las víctimas. Finalmente, la Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de búsqueda y localización, además de brindar atención integral, acompañamiento y acceso a la justicia a las familias, colocando en el centro de su labor a las personas desaparecidas y a sus seres queridos.

Publicidad

Temas

Desaparecidas Desaparecidos Desapariciones

Localizaciones

Jalisco

Organizaciones

FGE

