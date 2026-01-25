Fiscalía de Morelos da honores a oficial caído en agresión armada

El presente domingo, la Fiscalía de Morelos confirmó el fallecimiento de un agente de Investigación Criminal, tras un evento de violencia armada en Jiutepec, el 15 de enero.

Tras la agresión armada, se reportó que dos elementos fueron heridos de gravedad; sin embargo, uno falleció en el lugar, mientras que el segundo tuvo que ser hospitalizado.

La fiscalía informó que se continúan con las indagatorias del incidente para dar con los responsables del asalto y homicidio.

‘Su fallecimiento es la prueba más dolorosa de lo que enfrentan todos los días, las y los agentes de investigación criminal, el riesgo que conlleva su trabajo’, expresó el fiscal Fernando Blumenkron Escobar.

