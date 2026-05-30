Fiscalía de NL investiga al ‘Pato’ Zambrano

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    Fiscalía de NL investiga al ‘Pato’ Zambrano
    Se desconoce si el emecesita tiene un amparo para no ser detenido. REFORMA

Sostuvieron que la información de la carpeta de investigación está bajo reserva, pero que se está analizando el caso y en cuanto haya más detalles los darían a conocer

El emecista Patricio Zambrano también está siendo investigado por el presunto despojo de una casa en Apodaca, en el que participaron integrantes de una asociación que utilizaban las siglas “CIDH”, informó el Fiscal General, Javier Flores.

”Está abierta la carpeta de investigación”, señaló el funcionario, “lo más grave es que los otros investigados usaban insignias falsas tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía.

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”Se envió un oficio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y dicen que ese organismo no existe, la realidad es una sociedad civil que no tiene la calidad con la que ellos se ostentan y engañan muchas veces a los usuarios”.

Flores sostuvo que la información de la carpeta de investigación está bajo reserva, pero que se está analizando el caso y en cuanto haya más detalles los darían a conocer.

¿El Pato está investigado?, se le cuestionó al Fiscal. ”Está investigado”, afirmó el funcionario, “está en reserva el ejercicio ante el Juez de Control para la audiencia preliminar”.

Dijo que desconoce si el emecesita tiene un amparo para no ser detenido.

Por la tarde, la Fiscalía General de Justicia informó que Jorge Cavazos Manrique, al que identificó solo como Jorge, además de otra supuesta “comisionada” identificada solo como Adriana, fueron vinculados a proceso por el delito de despojo de inmueble.

A Dominga, quien aseguraba ser la propietaria del inmueble, también se le vinculó a proceso pero, a diferencia de los otros dos detenidos, ella continuará el proceso en libertad.

Desde octubre del año pasado, Jorge y otros integrantes de la asociación acudían junto con Zambrano a la sede estatal de Movimiento Ciudadano, donde ofrecían supuestas asesorías legales a ciudadanos.

Una de esas asesorías fue brindada a Dominga, quien reclamaba la propiedad de una casa ubicada en la calle San Carlos, en el Fraccionamiento San Javier.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 17 de marzo Jorge, “Pato”, una Adriana y Dominga acudieron al domicilio y, al verlo deshabitado, irrumpieron en la vivienda.

En un video difundido por el propio Zambrano se observa cuando el emecista rompe los candados del acceso hasta lograr entrar al inmueble.

Ayer, Candelario Maldonado, abogado de las víctimas, solicitó a la Fiscalía la detención de Zambrano, al considerar que él también participó en el despojo.

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