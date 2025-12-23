Dos civiles armados fallecidos deja enfrentamiento con agentes ministeriales, en NL

Monterrey, Nuevo León.- El enfrentamiento entre civiles armados y agentes ministeriales dejó un saldo de dos presuntos criminales abatidos, así como dos detenidos, entre ellos una mujer, en Santiago, Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este martes al exterior de la Quinta La Villita, ubicada en la calle Benito Juárez en la colonia Asturias, en el referido ayuntamiento.

Los ministeriales desplegaron un operativo tras el reporte de personas armadas y al trasladarse al sitio salieron del inmueble dos camionetas pick up y una camioneta Sub.

Los tripulantes de las camionetas emprendieron la huida realizando disparos de arma de fuego que alcanzaron a lesionar a uno de los agentes, quien recibió una herida para arma de fuego en el muslo y es reportado como estable.

En los sucesos dos civiles que portaban armas resultaron abatidos y se reportó dos detenidos, un hombre y una mujer.