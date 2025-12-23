Dos civiles armados fallecidos deja enfrentamiento con agentes ministeriales, en NL

México
/ 23 diciembre 2025
    Dos civiles armados fallecidos deja enfrentamiento con agentes ministeriales, en NL
    Un enfrentamiento entre civiles armados y agentes ministeriales en Santiago, Nuevo León, dejó dos presuntos delincuentes abatidos, dos personas detenidas y un agente lesionado durante la madrugada. ARCHIVO

Agentes ministeriales resguardan la zona cercana a la Quinta La Villita, en Santiago, Nuevo León, donde se registró un enfrentamiento armado

Monterrey, Nuevo León.- El enfrentamiento entre civiles armados y agentes ministeriales dejó un saldo de dos presuntos criminales abatidos, así como dos detenidos, entre ellos una mujer, en Santiago, Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este martes al exterior de la Quinta La Villita, ubicada en la calle Benito Juárez en la colonia Asturias, en el referido ayuntamiento.

Los ministeriales desplegaron un operativo tras el reporte de personas armadas y al trasladarse al sitio salieron del inmueble dos camionetas pick up y una camioneta Sub.

Los tripulantes de las camionetas emprendieron la huida realizando disparos de arma de fuego que alcanzaron a lesionar a uno de los agentes, quien recibió una herida para arma de fuego en el muslo y es reportado como estable.

En los sucesos dos civiles que portaban armas resultaron abatidos y se reportó dos detenidos, un hombre y una mujer.

Temas


Crimen Organizado
Narcotráfico
Policía

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

