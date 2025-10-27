$!Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca confirmó el asesinato de una persona identificada como Noé Pérez Urquidi, quien se desarrollaba como líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

De acuerdo con los primeros datos establecidos, la agresión contra esta persona se desarrolló en Salina Cruz, en la zona del Istmo de Tehuantepec.

“Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, para llevar a cabo las primeras indagatorias para definir las líneas de investigación y establecer la teoría del caso”.

Hasta el momento, las autoridades estatales se mantienen realizando trabajos coordinados con elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, con el principal objetivo de presentar la detención de quien o quienes resulten responsables del delito.