Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz

México
/ 27 octubre 2025
    Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
    Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca. FOTO: REDES SOCIALES

De acuerdo con lo que se ha reportado, el líder se encontraba saliendo de un restaurante en la plaza comercial Pabellón, cuando inició el ataque armado

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca confirmó el asesinato de una persona identificada como Noé Pérez Urquidi, quien se desarrollaba como líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

De acuerdo con los primeros datos establecidos, la agresión contra esta persona se desarrolló en Salina Cruz, en la zona del Istmo de Tehuantepec.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango; FGE investiga el caso

“Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, para llevar a cabo las primeras indagatorias para definir las líneas de investigación y establecer la teoría del caso”.

Hasta el momento, las autoridades estatales se mantienen realizando trabajos coordinados con elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, con el principal objetivo de presentar la detención de quien o quienes resulten responsables del delito.

$!Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz

“La Fiscalía de Oaxaca está comprometida con investigaciones integrales con enfoque científico que permitan brindar resultados efectivos de procuración de justicia a las víctimas directas e indirectas, especialmente en casos de delitos de alto impacto”.

¿CÓMO FUE LA AGRESIÓN CONTRA NOÉ PÉREZ URQUIDI, LÍDER DE LA CATEM?

Reporteros y medios de comunicación locales confirmaron que el ataque contra el líder sindical ocurrió en el estacionamiento de la plaza comercial Pabellón, justo cuando Pérez Urquidi se encontraba saliendo del restaurante Toks, la mañana de este 27 de octubre.

$!FOTO: REDES SOCIALES
FOTO: REDES SOCIALES

Los agresores abrieron fuego causando enorme confusión y temor entre las personas. Según indican, Noé corrió a su vehículo para resguardarse del ataque, cuando uno de los criminales lo alcanzó.

TE PUEDE INTERESAR: Se vuelve a desatar la violencia en Sinaloa con 39 muertos en 6 días

El cuerpo sin vida del líder quedó junto a una camioneta blanca estacionada. Grupos del sindicato compartieron mensajes donde lamentaron los hechos, junto a fotografías de Noé Pérez, que era conocido por su firmeza, carácter y buen liderazgo.

Temas


Inseguridad
ataque armado

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


FGE

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana