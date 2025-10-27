Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
De acuerdo con lo que se ha reportado, el líder se encontraba saliendo de un restaurante en la plaza comercial Pabellón, cuando inició el ataque armado
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca confirmó el asesinato de una persona identificada como Noé Pérez Urquidi, quien se desarrollaba como líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
De acuerdo con los primeros datos establecidos, la agresión contra esta persona se desarrolló en Salina Cruz, en la zona del Istmo de Tehuantepec.
“Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, para llevar a cabo las primeras indagatorias para definir las líneas de investigación y establecer la teoría del caso”.
Hasta el momento, las autoridades estatales se mantienen realizando trabajos coordinados con elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, con el principal objetivo de presentar la detención de quien o quienes resulten responsables del delito.
“La Fiscalía de Oaxaca está comprometida con investigaciones integrales con enfoque científico que permitan brindar resultados efectivos de procuración de justicia a las víctimas directas e indirectas, especialmente en casos de delitos de alto impacto”.
¿CÓMO FUE LA AGRESIÓN CONTRA NOÉ PÉREZ URQUIDI, LÍDER DE LA CATEM?
Reporteros y medios de comunicación locales confirmaron que el ataque contra el líder sindical ocurrió en el estacionamiento de la plaza comercial Pabellón, justo cuando Pérez Urquidi se encontraba saliendo del restaurante Toks, la mañana de este 27 de octubre.
Los agresores abrieron fuego causando enorme confusión y temor entre las personas. Según indican, Noé corrió a su vehículo para resguardarse del ataque, cuando uno de los criminales lo alcanzó.
El cuerpo sin vida del líder quedó junto a una camioneta blanca estacionada. Grupos del sindicato compartieron mensajes donde lamentaron los hechos, junto a fotografías de Noé Pérez, que era conocido por su firmeza, carácter y buen liderazgo.