Se vuelve a desatar la violencia en Sinaloa con 39 muertos en 6 días

Con al menos 39 muertos en los últimos seis días, Sinaloa registra una de las rachas más violentas del año, desatada tras la muerte de Luis Ezequiel Rubio Rodríguez “El Morral”, jefe operativo de la facción de “Los Chapitos”, así como la detención de seis de sus operadores más cercanos.

Entre los detenidos están José Manuel Álvarez García, “Mono Canelo”, y Juan Carlos Dorantes Meza, “Chango”, ambos reconocidos por autoridades por sus antecedentes criminales.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal y la Fiscalía General estatal, el 20 de octubre se reportaron dos homicidios; el 21, ocho más; el 22 de octubre, fueron 11 asesinatos, la mayoría concentrados en Culiacán y Navolato; el 23 de octubre, 3 más; el 24 de octubre, 8 homicidios dolosos, y el 25 de octubre, 4 muertos más.

A ello se suman los reportes de dos civiles abatidos el 26 de octubre (ayer) durante un enfrentamiento con la Marina en el Ejido Las Tres Gotas de Agua, en el Municipio de Eldorado, y el hallazgo de un cuerpo en la sindicatura de Culiacancito, en la capital estatal.

Esta ola de sangre se da por la narcoguerra que desde hace un año empezaron “Los Chapitos”, los cuales estarían perdiendo terreno y debilitándose, en contra de “Los Mayos”, cuando estos últimos sufrieron la detención de su líder Ismael “Mayo” Zambada.

El operativo que detonó la ola de violencia se realizó la noche del 20 de octubre, cuando fuerzas federales desplegaron un dispositivo en el sector Tres Ríos, en Culiacán.Ahí, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República se enfrentaron con una célula armada.

Durante el despliegue, las autoridades aseguraron cinco armas largas, una subametralladora, dos cortas, 12 cargadores, 150 cartuchos útiles y tres vehículos.

Entre las víctimas colaterales figura un hombre de 57 años, pasajero de un camión urbano de la ruta Infonavit Solidaridad, alcanzado por las balas durante una refriega en la salida norte de Culiacán.

Rubio Rodríguez encabezaba un grupo operativo responsable de ataques a células rivales y resguardo de casas de seguridad, además de fungir como enlace entre mandos medios y sicarios.Su nombre apareció en una narcomanta en abril de 2025, donde se le atribuía la masacre en un anexo de rehabilitación.

En diciembre de 2024, “El Morral” fue detenido junto con Dorantes Meza y otros tres hombres en posesión de armas largas y vehículos blindados, pero recuperó su libertad semanas después.

Las autoridades advierten que su muerte reactivó la guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa, pues era considerado un “puente” entre operadores menores y jefes de plaza.

Entre los detenidos más recientes destacan “Mono Canelo” y “Chango”, ambos con historial judicial.

Álvarez García fue arrestado el 19 de julio de 2025, pero liberado una semana después por falta de vinculación a proceso.

Dorantes Meza cayó en diciembre de 2024 y también fue liberado.