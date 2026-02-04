Fiscalía de Michoacán investiga a más familiares por multihomicidio de intérpretes de lengua de señas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que existen más personas involucradas en el multihomicidio de una familia de intérpretes de lengua de señas mexicana, caso por el cual ya hay una persona detenida y vinculada a proceso. Las investigaciones apuntan a que los presuntos responsables incluyen a más familiares de las víctimas.

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que Alfredo “N”, primo de una de las víctimas, no sería el único implicado en los hechos, por lo que se mantiene activa la búsqueda de otros presuntos responsables.

“Sí, algunos son familiares, otros venían con el familiar que ya está detenido y justo por lo mismo hemos pedido la reserva de datos para evitar y poder lograr ahí con el paradero de quienes estamos dando el seguimiento a la investigación”, declaró el fiscal.

Derivado de esta situación, las audiencias relacionadas con el caso han sido clasificadas como reservadas, con el objetivo de no entorpecer las indagatorias en curso.

MÓVIL DEL CRIMEN ESTARÍA RELACIONADO CON DEUDA FAMILIAR

Carlos Torres Piña reiteró que el móvil del multihomicidio está vinculado con un conflicto económico entre familiares, versión que ha sido sostenida desde las primeras líneas de investigación.

“Pues lo que nosotros hacemos referencia y en las propias declaraciones que se tienen es por algunas adeudas que se tenían y que es lo que motivó este hecho lamentable”, agregó.

El fiscal recordó que Alfredo “N” permanece detenido en el penal de Mil Cumbres, en el municipio de Charo, luego de haber sido vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado.

VÍCTIMAS ERAN ACTIVISTAS Y DEFENSORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel ‘M’, Anayeli ‘H’ y su hija Megan ‘M’, una menor de 12 años de edad. La familia era ampliamente conocida por su labor como intérpretes de lengua de señas mexicana y por su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad en Michoacán.

Víctor Manuel Mújica Vega y Anayeli Hernández León brindaban servicios de interpretación en actividades oficiales del Congreso del Estado, del gobierno estatal y del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), entre otras instituciones públicas.

DETALLES DEL CRIMEN Y CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

De acuerdo con la información oficial, el conflicto que derivó en el multihomicidio se originó por un adeudo económico que Víctor Manuel Mújica mantenía con su primo hermano Alfredo Múgica Ramírez, quien fue detenido el 24 de enero en el estado de Morelos.

Torres Piña explicó que el presunto responsable viajó de la Ciudad de México a Morelia acompañado de dos presuntos cómplices. El 15 de enero, los tres ingresaron a una vivienda ubicada en el fraccionamiento ex hacienda La Huerta, al sur de la capital michoacana, donde residía la familia.

Posteriormente, las víctimas habrían sido trasladadas en una camioneta de su propiedad y en otro vehículo perteneciente a Alfredo Múgica hacia un paraje del poblado de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, a un costado de la autopista México-Morelia-Guadalajara, donde fueron calcinadas presuntamente aún con vida.

LOCALIZAN E IDENTIFICAN CUERPOS DE FAMILIA DESAPARECIDA

Los cuerpos fueron localizados el sábado 17 de enero por elementos del Ejército Mexicano, dos días después de que los familiares reportaron la desaparición de las víctimas ante las autoridades. Por motivos que no han sido revelados, se solicitó que no se difundieran las fichas de búsqueda.

Fue hasta el jueves 22 de enero cuando la Fiscalía de Michoacán logró identificar oficialmente los cuerpos mediante pruebas de ADN, confirmando que correspondían a los integrantes de la familia Mújica Hernández.

DETIENEN A PRESUNTO RESPONSABLE Y CONTINÚAN INVESTIGACIONES

El fiscal Carlos Torres Piña destacó la colaboración interinstitucional que permitió la detención de Alfredo “N” en el estado de Morelos.

“Quiero agradecerle mucho a las autoridades de Morelos que nos ayudaron, al personal de la SIE de la Secretaría de Seguridad Pública, que nos apoyó también al seguimiento, y de otras corporaciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y también la Marina que participó en la detención de Alfredo ‘N’”, expresó.

