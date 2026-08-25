Fiscalía de Sonora niega investigar a Carlos Alberto Beltrán, exasesor de Rocha, hallado en fosa clandestina

La institución señaló que tampoco cuenta con información que relacione al exfuncionario con actividades económicas o profesionales dentro del sector gasolinero en Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) negó que exista una investigación abierta en la entidad contra Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, y aclaró que su intervención en el caso se limitó a colaborar con autoridades de Baja California Sur en la identificación genética de sus restos.

FISCALÍA DE SONORA ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CASO

A través de un posicionamiento difundido el 24 de agosto de 2026, la FGJES explicó que su participación se produjo a solicitud de la autoridad de Baja California Sur para apoyar las diligencias de identificación genética.

La Fiscalía detalló que obtuvo y procesó perfiles genéticos de familiares directos de Beltrán Olmeda que radican en Guaymas, información que posteriormente fue cotejada con los restos encontrados en San José del Cabo.

“La FGJES únicamente colaboró con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur en las diligencias de identificación genética”, informó la institución.

Los resultados de los dictámenes periciales permitieron establecer la correspondencia genética y confirmar la identidad del exfuncionario el 22 de agosto, más de cinco semanas después del hallazgo de los restos.

FISCALÍA DE SONORA ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CASO

La FGJES indicó que no tiene información que permita establecer que Beltrán Olmeda hubiera desarrollado actividades económicas o profesionales relacionadas con el sector gasolinero en territorio sonorense.

Asimismo, precisó que hasta el momento no ha recibido una solicitud de colaboración de las autoridades de Baja California Sur para investigar la presencia, actividades o algún hecho relacionado con el exfuncionario en Sonora.

La única relación documentada con la entidad corresponde a un vínculo familiar, debido a que Beltrán Olmeda tenía familiares directos en el municipio de Guaymas.

FISCALÍA DE SONORA ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CASO

Los restos óseos fueron localizados el 13 de julio de 2026 en una brecha de terracería que conduce a la colonia La Ballena, en San José del Cabo, Baja California Sur.

En el lugar, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur intervinieron una fosa clandestina y trasladaron la osamenta al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar los estudios correspondientes.

La identificación se efectuó mediante el cotejo del perfil genético obtenido de los restos con muestras de familiares del exfuncionario.