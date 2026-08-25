Fiscalía de Sonora niega investigar a Carlos Alberto Beltrán, exasesor de Rocha, hallado en fosa clandestina

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    Fiscalía de Sonora niega investigar a Carlos Alberto Beltrán, exasesor de Rocha, hallado en fosa clandestina
    La Fiscalía de Sonora negó investigar a Carlos Alberto Beltrán Olmeda y precisó que solo colaboró con autoridades de Baja California Sur para identificar sus restos. Facebook | Carlos Alberto Beltrán Olmeda

La Fiscalía de Sonora negó investigar a Carlos Alberto Beltrán Olmeda y aclaró que solo colaboró con Baja California Sur para identificar sus restos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) negó que exista una investigación abierta en la entidad contra Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, y aclaró que su intervención en el caso se limitó a colaborar con autoridades de Baja California Sur en la identificación genética de sus restos.

La institución señaló que tampoco cuenta con información que relacione al exfuncionario con actividades económicas o profesionales dentro del sector gasolinero en Sonora.

https://vanguardia.com.mx/portada/home-destacadas/identifican-en-fosa-clandestina-de-bcs-restos-de-alberto-beltran-olmeda-exoficial-mayor-de-los-cabos-LB23002494

FISCALÍA DE SONORA ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CASO

A través de un posicionamiento difundido el 24 de agosto de 2026, la FGJES explicó que su participación se produjo a solicitud de la autoridad de Baja California Sur para apoyar las diligencias de identificación genética.

La Fiscalía detalló que obtuvo y procesó perfiles genéticos de familiares directos de Beltrán Olmeda que radican en Guaymas, información que posteriormente fue cotejada con los restos encontrados en San José del Cabo.

“La FGJES únicamente colaboró con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur en las diligencias de identificación genética”, informó la institución.

Los resultados de los dictámenes periciales permitieron establecer la correspondencia genética y confirmar la identidad del exfuncionario el 22 de agosto, más de cinco semanas después del hallazgo de los restos.

FISCALÍA DE SONORA ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CASO

La FGJES indicó que no tiene información que permita establecer que Beltrán Olmeda hubiera desarrollado actividades económicas o profesionales relacionadas con el sector gasolinero en territorio sonorense.

Asimismo, precisó que hasta el momento no ha recibido una solicitud de colaboración de las autoridades de Baja California Sur para investigar la presencia, actividades o algún hecho relacionado con el exfuncionario en Sonora.

La única relación documentada con la entidad corresponde a un vínculo familiar, debido a que Beltrán Olmeda tenía familiares directos en el municipio de Guaymas.

FISCALÍA DE SONORA ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CASO

Los restos óseos fueron localizados el 13 de julio de 2026 en una brecha de terracería que conduce a la colonia La Ballena, en San José del Cabo, Baja California Sur.

En el lugar, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur intervinieron una fosa clandestina y trasladaron la osamenta al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar los estudios correspondientes.

La identificación se efectuó mediante el cotejo del perfil genético obtenido de los restos con muestras de familiares del exfuncionario.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alberto-beltran-olmeda-quien-era-el-exasesor-de-rocha-hallado-en-una-fosa-PF23040825

FISCALÍA DE SONORA ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CASO

Carlos Alberto Beltrán Olmeda había sido reportado como desaparecido desde el 6 de junio de 2026, después de que fuera visto por última vez en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, Sinaloa.

Su última aparición pública había ocurrido el 25 de mayo, cuando ofreció una conferencia de prensa para anunciar su salida de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Los Cabos.

En aquella ocasión señaló que dejaba el cargo por “motivos personales”.

La FGJES reiteró que no existe actualmente una investigación en Sonora relacionada con el exfuncionario y que su participación en el caso se circunscribió al procesamiento de las muestras genéticas proporcionadas por sus familiares.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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