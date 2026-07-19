Refuerza Zacatecas seguridad con más de 400 elementos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Refuerza Zacatecas seguridad con más de 400 elementos
    El mensaje de Monreal tiene lugar un día después de que se encontraron los cuerpos de 10 personas en tres municipios del estado. Cortesía

El gobernador David Monreal informó este domingo un reforzamiento del operativo de seguridad en la entidad

ZACATECAS, ZAC.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó este domingo del reforzamiento del operativo de seguridad en la entidad, con más de 400 elementos de fuerzas federales y estatales.

El mensaje, publicado en redes sociales, tiene lugar un día después de que se encontraron los cuerpos de 10 personas en tres municipios de la entidad, entre ellos el ex alcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, y dos funcionarios de Fresnillo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-en-navolato-sinaloa-deja-tres-muertos-AF22274455

“Con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad tras los hechos recientes, en el Cuartel General de la 11/a. Zona Militar, se llevó a cabo el reforzamiento operativo con el despliegue de más de 400 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

“Estos elementos pertenecen a la Fuerza de Tarea Regional de la 5.ª Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial de la Guardia Nacional. La coordinación entre instituciones continúa para garantizar la paz y la seguridad de las y los zacatecanos”, publicó el gobernador.

IDENTIDAD DE LAS VÍCTIMAS

La noche del sábado se dio a conocer la identidad de las víctimas, se trata de: Ignacio Castrejón Valdez, empresario minero y ex alcalde de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, funcionario de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñeron Hernández, bombero de Fresnillo; Andrés Vázquez Gurrola, político de Durango; Juan Carlos Berumen Guerrero, empresario del área de espectáculos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/evita-iecm-aclarar-costo-de-500-balones-por-el-mundial-EF22274264

También están Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos, Armando Ledezma Aguirre, Jesús Daniel Rivera Sandoval, todos señalados como empresarios, y José Ángel Valdez Rivera, productor ganadero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Multihomicidio
Narcoviolencia
Seguridad

Localizaciones


Fresnillo
Zacatecas
Sombrerete

Personajes


David Monreal

Organizaciones


SSP
Ejército Mexicano
Guardia Nacional

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Hija de Ernesto Ruffo acusa trato indigno a su padre

Hija de Ernesto Ruffo acusa trato indigno a su padre
COVID-19 en México

Repunte de casos de COVID-19 en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega este domingo a Nueva York previo a la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en Estados Unidos.

Sheinbaum aterriza en Nueva York para acudir al Mundial; es recibida por mexicanos en EU
Ismael ‘El Mayo’ Zambada será sentenciado el 20 de julio en los Estados Unidos

Ismael ‘El Mayo’ Zambada será sentenciado el 20 de julio en los Estados Unidos
Cancelan vuelo comercial de Sheinbaum

Cancelan vuelo comercial de Sheinbaum por mal clima en Nueva York
El cuerpo del exedil fue localizado presuntamente envuelto y con signos de violencia a un costado de la carretera federal 54.

Exalcalde de Sombrerete entre los 10 asesinados en Zacatecas
La lista titulada ‘Los inmigrantes más ricos de Estados Unidos’ y publicada esta semana, incluye a 144 multimillonarios de 45 países.

Publica Forbes la lista de 144 multimillonarios inmigrantes en EU, varios son latinos
Varias mujeres se sientan junto a una pancarta que dice en inglés “Maten a Trump” durante una manifestación progubernamental, el viernes 17 de julio de 2026, en Teherán, Irán.

EU e Irán ya cruzaron las líneas rojas y se encaminan de nuevo a una guerra total