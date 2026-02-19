Caso Doña Carlota: Sentencian a seis años de prisión a sujeto que la despojó de casa en Edomex

Víctor Eladio Torres Ortiz, el sujeto que reconoció el delito de despojo en contra de tres personas, entre ellas Carlota ‘N’, conocida como Doña Carlota, fue sentenciado a seis años de prisión tras acreditarse dicha participación en la invasión a la vivienda, de acuerdo con la firma de abogados Rubio Suárez.

Cabe destacar que Torres Ortiz, junto a otros sujetos, despojaron el inmueble a Mariana Santana Alfaro, Ma. Carlota Alfaro Quintana y Eduardo Santana Alfaro en el municipio de Chalco, Estado de México, el pasado 27 de marzo de 2025.

El hombre ofreció una disculpa pública dada a conocer junto a la sentencia el 18 de febrero, a través de un procedimiento abreviado, lo que derivó en la condena referida.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Doña Carlota’ no va a salir de prisión, jueza determina que podría fugarse

DISCULPA PÚBLICA

“Yo, Víctor Eladio Torres Ortiz, de manera libre y voluntaria, ofrezco una disculpa pública a la ciudadana Mariana Santana Alfaro, por los hechos relacionados con la ocupación indebida del inmueble de su propiedad, conducta que reconozco constituyó el delito de despojo”, menciona la misiva,

Victor Eladio ofreció una disculpa a Mariana Santana en el documento, como forma de reparación moral y en la que se compromete a no llevar a cabo actividades similares.

“Reconozco expresamente haber intervenido, junto con otras personas, en la ocupación indebida del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, Estado de México, en fecha 27 de marzo de 2025, afectando con ello los derechos de posesión y propiedad de Mariana Santana Alfaro”, expresó el texto presentado por Torres Ortiz.

La defensa del imputado, Miguel Ángel López Suárez, Arturo Santana Alfaro y Olivia Rubio Rodríguez, firmaron el documento donde también reconocen que la sentencia de seis años es resultado de los trabajos con la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) y el Poder Judicial mexiquense.

La condena incluye una multa de 16 mil 971 pesos, reparación del daño moral por 5 mil 657 pesos, reparación material por 20 mil 312 pesos y devolución inmediata del inmueble a la propietaria legítima, acreditada desde abril de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos personas acusadas de invadir la casa de la hija de ‘Doña Carlota’

EL CASO DOÑA CARLOTA ‘N’

En abril de 2025, la comunidad de Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco, se convirtió en testigo de una serie de delitos desde su inicio. Carlota y sus hijos acudieron para sacar a invasores que pretendían quedarse con su vivienda, hecho que concluyó en muerte y prisión.

De acuerdo con el reporte, el 27 de marzo del año pasado, cinco personas —entre ellos Victor Eladio— forzaban la cerradura y protectores de la vivienda en Chalco. Una persona vecina se percató de los hechos y los cuestionó, pero recibió amenazas al identificarse como presuntos integrantes del Sindicato 22 de Octubre; por lo que siguieron asegurando la vivienda con cadena y candado.

Al lugar acudió la familia Santana Alfaro el 1 de abril y recibieron la negativa de los invasores, por lo que Carlota sacó un arma y disparó en varias ocasiones contra Justin ‘N’, de 19 años, y Esau ‘N’ de 51 años; además, lesionó en las piernas a un menor de edad de 15 años. Unas de las personas que lograron ingresar a la casa grabaron el hecho, mismo que fue difundido en redes sociales y viralizado. Carlota, Eduardo y Mariana fueron detenidos ese mismo día.

Ante estos hechos, Carlota ‘N’, Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’ permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo en Chalco, mientras su familia extendida exige su libertad.

Carlota ‘N’ enfrenta proceso por homicidio calificado; permanece en prisión preventiva en el penal de Chalco a casi un año de los hechos, con solicitudes de prisión domiciliaria por su edad y padecimientos, pero estas son rechazadas o aplazadas.

El 4 de abril de 2025, la Fiscalía del Edomex confirmó que la dueña del predio en donde ocurrieron los hechos pertenece a Mariana, la hija de Doña Carlota.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Doña Carlota y sus hijos por homicidio en Chalco; dictan prisión preventiva

Mientras que el 28 de mayo, se informó el arresto de dos personas acusadas de despojo y quienes estarían relacionadas con el caso de la adulta mayor: Victor Eladio y Lourdes Yohana ‘N’, esta última también resultó vinculada a proceso el 1 de junio de 2025 por el mismo despojo.

La organización 22 de Octubre, a la cual las averiguaciones apuntaron que los dos sujetos referidos pertenecían, es una estructura ligada con delitos contra la propiedad y el patrimonio, identificada por autoridades del Edomex.

El caso expuso la impunidad en despojos inmobiliarios en Chalco y municipios vecinos, donde grupos bajo fachada sindical ocupan propiedades de forma violenta.