Caso Doña Carlota: Sentencian a seis años de prisión a sujeto que la despojó de casa en Edomex

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    Caso Doña Carlota: Sentencian a seis años de prisión a sujeto que la despojó de casa en Edomex
    Víctor Eladio Torres Ortiz, el sujeto que reconoció el delito de despojo en contra de tres personas, entre ellas Carlota ‘N’, conocida como Doña Carlota, fue sentenciado a seis años de prisión. ESPECIAL

Víctor Eladio reconoció que formó parte del delito de despojo contra tres personas; es ligado con el Sindicato 22 de Octubre

Víctor Eladio Torres Ortiz, el sujeto que reconoció el delito de despojo en contra de tres personas, entre ellas Carlota ‘N’, conocida como Doña Carlota, fue sentenciado a seis años de prisión tras acreditarse dicha participación en la invasión a la vivienda, de acuerdo con la firma de abogados Rubio Suárez.

Cabe destacar que Torres Ortiz, junto a otros sujetos, despojaron el inmueble a Mariana Santana Alfaro, Ma. Carlota Alfaro Quintana y Eduardo Santana Alfaro en el municipio de Chalco, Estado de México, el pasado 27 de marzo de 2025.

El hombre ofreció una disculpa pública dada a conocer junto a la sentencia el 18 de febrero, a través de un procedimiento abreviado, lo que derivó en la condena referida.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Doña Carlota’ no va a salir de prisión, jueza determina que podría fugarse

DISCULPA PÚBLICA

“Yo, Víctor Eladio Torres Ortiz, de manera libre y voluntaria, ofrezco una disculpa pública a la ciudadana Mariana Santana Alfaro, por los hechos relacionados con la ocupación indebida del inmueble de su propiedad, conducta que reconozco constituyó el delito de despojo”, menciona la misiva,

Victor Eladio ofreció una disculpa a Mariana Santana en el documento, como forma de reparación moral y en la que se compromete a no llevar a cabo actividades similares.

“Reconozco expresamente haber intervenido, junto con otras personas, en la ocupación indebida del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, Estado de México, en fecha 27 de marzo de 2025, afectando con ello los derechos de posesión y propiedad de Mariana Santana Alfaro”, expresó el texto presentado por Torres Ortiz.

La defensa del imputado, Miguel Ángel López Suárez, Arturo Santana Alfaro y Olivia Rubio Rodríguez, firmaron el documento donde también reconocen que la sentencia de seis años es resultado de los trabajos con la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) y el Poder Judicial mexiquense.

La condena incluye una multa de 16 mil 971 pesos, reparación del daño moral por 5 mil 657 pesos, reparación material por 20 mil 312 pesos y devolución inmediata del inmueble a la propietaria legítima, acreditada desde abril de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos personas acusadas de invadir la casa de la hija de ‘Doña Carlota’

EL CASO DOÑA CARLOTA ‘N’

En abril de 2025, la comunidad de Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco, se convirtió en testigo de una serie de delitos desde su inicio. Carlota y sus hijos acudieron para sacar a invasores que pretendían quedarse con su vivienda, hecho que concluyó en muerte y prisión.

De acuerdo con el reporte, el 27 de marzo del año pasado, cinco personas —entre ellos Victor Eladio— forzaban la cerradura y protectores de la vivienda en Chalco. Una persona vecina se percató de los hechos y los cuestionó, pero recibió amenazas al identificarse como presuntos integrantes del Sindicato 22 de Octubre; por lo que siguieron asegurando la vivienda con cadena y candado.

Al lugar acudió la familia Santana Alfaro el 1 de abril y recibieron la negativa de los invasores, por lo que Carlota sacó un arma y disparó en varias ocasiones contra Justin ‘N’, de 19 años, y Esau ‘N’ de 51 años; además, lesionó en las piernas a un menor de edad de 15 años. Unas de las personas que lograron ingresar a la casa grabaron el hecho, mismo que fue difundido en redes sociales y viralizado. Carlota, Eduardo y Mariana fueron detenidos ese mismo día.

Ante estos hechos, Carlota ‘N’, Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’ permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo en Chalco, mientras su familia extendida exige su libertad.

Carlota ‘N’ enfrenta proceso por homicidio calificado; permanece en prisión preventiva en el penal de Chalco a casi un año de los hechos, con solicitudes de prisión domiciliaria por su edad y padecimientos, pero estas son rechazadas o aplazadas.

El 4 de abril de 2025, la Fiscalía del Edomex confirmó que la dueña del predio en donde ocurrieron los hechos pertenece a Mariana, la hija de Doña Carlota.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Doña Carlota y sus hijos por homicidio en Chalco; dictan prisión preventiva

Mientras que el 28 de mayo, se informó el arresto de dos personas acusadas de despojo y quienes estarían relacionadas con el caso de la adulta mayor: Victor Eladio y Lourdes Yohana ‘N’, esta última también resultó vinculada a proceso el 1 de junio de 2025 por el mismo despojo.

La organización 22 de Octubre, a la cual las averiguaciones apuntaron que los dos sujetos referidos pertenecían, es una estructura ligada con delitos contra la propiedad y el patrimonio, identificada por autoridades del Edomex.

El caso expuso la impunidad en despojos inmobiliarios en Chalco y municipios vecinos, donde grupos bajo fachada sindical ocupan propiedades de forma violenta.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Despojo
Prisión
viviendas

Localizaciones


Edomex
México

Organizaciones


FGE

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Acusa EU a Kovay Gardens de facilitar al CJNG información sobre posibles víctimas.

Sanciona EU a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera con ayuda de Kovay Gardens
Tortura, golpes y sometimiento a manos de presuntos elementos del Ejército Mexicano fueron exhibidos en un video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento a un joven.

Militares agreden a joven en Peribán, Michoacán; ya están bajo custodia, afirman
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo con el que Elba Esther Gordillo Morales pretendía impugnar el pago de 19.2 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta.

SCJN rechaza amparo de Elba Esther Gordillo: Deberá pagar 19.2 millones de pesos al SAT
Registros y cateos se realizan mientras avanza la investigación sobre presuntos nexos personales y oficiales con Epstein.

Detienen a príncipe Andrés de Inglaterra en medio de investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein
La medida del DHS es pertinente a un caso en curso en Minneapolis en el que un juez federal el mes pasado bloqueó a la administración Trump para que no realizara más arrestos de refugiados.

Gobierno de Trump otorga a ICE poder para detener refugiados y realizar una revisión agresiva
Se espera que la revisión del acuerdo avance sin problemas, pues a partir de ello la UE podría obtener beneficios.

Inversionistas europeos buscan aprovechar a México como puente hacia Norteamérica
Punch que fue abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, se hizo viral en Japón.

Conoce a Punch, un mono abandonado y su inseparable peluche, que conquista las redes sociales en Japón
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros