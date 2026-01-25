Explosivos del crimen organizado, letales en Michoacán

El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán contabiliza al menos 34 personas fallecidas y 45 heridas por la detonación de minas artesanales y explosivos lanzados desde drones por los grupos criminales de la Tierra Caliente de Michoacán, desde enero de 2022.

En un reporte sobre seguridad municipal que presentó a autoridades estatales y federales, la asociación civil ubica a 2025 como el más letal con 19 víctimas en la región, seguido de 2024, tres; 2023, dos; 2022, uno, en su mayoría cortadores de limón y militares desplegados contra la delincuencia organizada que se disputa el cobro de piso y la venta de drogas al menudeo.

La organización alerta que Apatzingán, asolado por la violencia generada por Los Viagras, Los Blancos de Troya, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de la Virgen y los reductos de Los Templarios, es el más afectado por estas prácticas de guerra no convencional introducidas a la región por mercenarios colombianos y centroamericanos, con más de 10 muertos, de los cuales cuatro se registraron el año pasado, uno de ellos fue Freddy Carranza González, un jornalero que trabajaba en una huerta de limón.

Así como Ramón Paz Salinas, un maestro de telesecundaria que murió al estallarle un artefacto tipo mina cuando se dirigía a dar clases en su camioneta por una brecha que comunica a Las Bateas con El Tepetate, en Apatzingán.

Le siguen los municipios de Aguililla, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Cotija, Los Reyes y Coahuayana, esta última localidad ubicada en la costa michoacana, en la que a principios de diciembre del año pasado un coche bomba mató a cinco integrantes de la Policía Comunitaria.

Tan sólo el año pasado, las fuerzas federales y del estado de Michoacán desactivaron 276 artefactos explosivos en Apatzingán, que equivalen a 17% de los más de mil 600 que aseguró el gobierno local en toda la entidad, principalmente en la Tierra Caliente, sin incluir las cifras del Ejército y de la Guardia Nacional desplegados en la zona y que también han sufrido bajas por las minas improvisadas, como la registrada en el municipio de Los Reyes, colindante con Jalisco, donde perdieron ocho elementos.

El reporte indica que los artefactos explosivos en Apatzingán se concentran en comunidades como El Alcalde, donde los Cárteles Unidos se han peleado con el Cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos años.

Así como en la localidad de Cenobio Moreno, identificado como bastión de Los Blancos de Troya, que encabezó César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, detenido la semana pasada por fuerzas federales y del estado de Michoacán y Loma de Hoyos.

También se reporta presencia de explosivos en la comunidad de Santa Ana Amatlán, esta última perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, controlada por Los Viagras, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según investigaciones ministeriales, la célula delictiva de Los Blancos de Troya, al igual que otras como Los Viagras, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de la Virgen, cuenta con drones “bomba” y artefactos tipo minas antipersonales, los cuales utiliza para blindar la zona de resguardo de sus líderes e impedir el acceso de autoridades o células antagónicas. Además, usa los drones como un sistema de vigilancia contra sus rivales y autoridades.

