Fiscalía localizó con vida a Alejandro Correa, exalcalde en Michoacán

México
/ 6 noviembre 2025
    Fiscalía localizó con vida a Alejandro Correa, exalcalde en Michoacán
    Fiscalía localizó con vida a Alejandro Correa, exalcalde en Michoacán FOTO: VANGUARDIA

El exfuncionario fue visto por última vez el 2 de noviembre, después de haber estado en una comunidad, en el municipio de Hidalgo

La Fiscalía del estado de Michoacán, informó el 6 de noviembre, sobre la localización de Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro.

El exfuncionario público había sido visto, por última vez, el 2 de noviembre, durante la madrugada. La dependencia informó sobre el hallazgo, con vida, de Alejandro Correa, desde la plataforma social de X.

Se informó que Correa Gómez había partido a la comunidad Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo. Presuntamente, iba a una actividad social. No obstante, se presume que se perdió contacto con él durante sus actividades, y uno de sus familiares acudió a la FGE para presentar la denuncia de desaparecido.

Las autoridades, además de informar sobre la localización del ex edil, no han comunicado sobre el porqué de su desaparición, ni tampoco el estado de salud en el que fue encontrado. Sin embargo, medios locales han asegurado que Alejandro Correa permanece hospitalizado.

