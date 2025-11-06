Fiscalía localizó con vida a Alejandro Correa, exalcalde en Michoacán

La Fiscalía del estado de Michoacán, informó el 6 de noviembre, sobre la localización de Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro.

El exfuncionario público había sido visto, por última vez, el 2 de noviembre, durante la madrugada. La dependencia informó sobre el hallazgo, con vida, de Alejandro Correa, desde la plataforma social de X.

Se informó que Correa Gómez había partido a la comunidad Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo. Presuntamente, iba a una actividad social. No obstante, se presume que se perdió contacto con él durante sus actividades, y uno de sus familiares acudió a la FGE para presentar la denuncia de desaparecido.