97 alcaldes de Michoacán fueron asesinados durante la 4T, señaló diputado del PRI
Tras la muerte de Carlos Manzo y la toma de protesta de Grecia Quiroz, diputado del PRI denuncia la cifra de asesinatos políticos en Michoacán
El 5 de noviembre, tras la toma de protesta de Grecia Quiroz como alcaldesa interina de Uruapan, el diputado Guillermo Valencia, del PRI, tomó la oportunidad para denunciar la creciente cantidad de asesinatos políticos que ha sufrido el estado de Michoacán.
En su denuncia, el diputado señaló que durante el régimen de la 4T, administración dirigida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Sheinbaum, el estado de Michoacán ha presenciado los homicidios de al menos 97 alcaldes.
‘Dejaré la intensidad para después y lo hago por respeto a la señora Grecia y a todas las compañeras y compañeros que están presentes y acompañaron en su lucha a Carlos Manzo. Pero es el décimo presidente municipal ejecutado en lo que va del actual gobierno; ya son 97 si sumamos los 87 del gobierno anterior’ aseveró Valencia.
Durante la crítica, explicó que las administraciones pasadas, haciendo referencia a las administraciones del PAN y del PRI, con Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, respectivamente, hubo 77 casos.
‘En contraste con los 30 del gobierno inmediato anterior y 47 de ese gobierno que dicen que trajo la guerra a Michoacán. Una gran diferencia que vemos desde el punto de vista en que se ha duplicado el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, por ejemplo’ concretó Valencia.