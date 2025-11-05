97 alcaldes de Michoacán fueron asesinados durante la 4T, señaló diputado del PRI

México
/ 5 noviembre 2025
    97 alcaldes de Michoacán fueron asesinados durante la 4T, señaló diputado del PRI
    97 alcaldes de Michoacán han fallecido durante la 4T, señaló diputado del PRI FOTO: VANGUARDIA

Tras la muerte de Carlos Manzo y la toma de protesta de Grecia Quiroz, diputado del PRI denuncia la cifra de asesinatos políticos en Michoacán

El 5 de noviembre, tras la toma de protesta de Grecia Quiroz como alcaldesa interina de Uruapan, el diputado Guillermo Valencia, del PRI, tomó la oportunidad para denunciar la creciente cantidad de asesinatos políticos que ha sufrido el estado de Michoacán.

En su denuncia, el diputado señaló que durante el régimen de la 4T, administración dirigida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Sheinbaum, el estado de Michoacán ha presenciado los homicidios de al menos 97 alcaldes.

Dejaré la intensidad para después y lo hago por respeto a la señora Grecia y a todas las compañeras y compañeros que están presentes y acompañaron en su lucha a Carlos Manzo. Pero es el décimo presidente municipal ejecutado en lo que va del actual gobierno; ya son 97 si sumamos los 87 del gobierno anterior’ aseveró Valencia.

Durante la crítica, explicó que las administraciones pasadas, haciendo referencia a las administraciones del PAN y del PRI, con Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, respectivamente, hubo 77 casos.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan

En contraste con los 30 del gobierno inmediato anterior y 47 de ese gobierno que dicen que trajo la guerra a Michoacán. Una gran diferencia que vemos desde el punto de vista en que se ha duplicado el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, por ejemplo’ concretó Valencia.

Temas


Inseguridad
Multihomicidio
política

Localizaciones


CDMX
Michoacán

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario