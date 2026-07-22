Forrajes El Barrio niega vínculos tras decomiso de más de 3 toneladas de metanfetamina en Sonora

Horas después de que el Gabinete de Seguridad informara sobre el decomiso, Martha Reyes Zazueta, propietaria de la empresa y presidenta de Coparmex Sinaloa, rechazó cualquier vínculo de la compañía con el traslado de la droga y aseguró que la responsabilidad de la empresa concluye una vez que la mercancía sale de sus instalaciones.

El cargamento tenía como destino Tijuana, Baja California, y fue asegurado durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República ( FGR ).

La empresa sinaloense Forrajes El Barrio negó cualquier responsabilidad en el aseguramiento de 3 mil 25 kilogramos de metanfetamina ocultos entre bultos de alimento para ganado, decomisados por autoridades federales en la carretera Sonoyta–Puerto Peñasco, en Sonora.

De acuerdo con la empresaria, la compañía entrega en cada operación la documentación correspondiente, entre ella la carta porte, la factura y los pedimentos legales de la mercancía.

“Nosotros realmente no podemos hacernos responsables de nuestros productos cuando salen de la fábrica para afuera. Ni es nuestro personal de Forrajes del Barrio, ni son los vehículos de Forrajes”, señaló.

En declaraciones al diario El Sol de Sinaloa , Reyes Zazueta explicó que el modelo de distribución de la empresa consiste en que los clientes adquieren el producto directamente y posteriormente contratan, por cuenta propia, el servicio de transporte mediante una alianza camionera.

PROPIETARIA ASEGURA QUE LA EMPRESA NO PARTICIPA EN EL TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA

AFIRMA QUE LOS COSTALES DONDE IBA LA DROGA NO PERTENECEN A LA EMPRESA

Reyes Zazueta sostuvo que los recipientes utilizados para ocultar la metanfetamina no corresponden a los costales comercializados por Forrajes El Barrio.

Según explicó, los empaques donde fue localizada la droga carecían de cualquier identificación de la empresa.

“Las drogas que traía no vienen con nuestro logo. Los sacos que traían la droga venían en blanco”, afirmó.

Añadió que las imágenes difundidas por las autoridades muestran el interior del tractocamión donde sí había alimento para ganado de la empresa, pero aseguró que los recipientes con la sustancia ilícita estaban contenidos en costales sin logotipos ni marcas comerciales.

La empresaria también comparó la situación con hechos ocurridos en establecimientos comerciales.

“Es como cuando ocurre una balacera en un restaurante; el establecimiento no tiene la culpa de quién llegó al lugar”, expresó, al señalar que el escenario sería distinto si el aseguramiento se hubiera realizado dentro de las instalaciones de la compañía.

Asimismo, consideró que los responsables pudieron utilizar costales de alimento para ganado debido a que se trata de un producto ampliamente distribuido, lo que facilitaría ocultar el cargamento durante su traslado.

OFRECE VIDEOS DE VIGILANCIA PARA COLABORAR CON LA INVESTIGACIÓN

Como parte de su postura, Martha Reyes Zazueta informó que la empresa pondrá a disposición de las autoridades las grabaciones de los sistemas de videovigilancia instalados en sus bodegas.

Indicó que dichos registros muestran el ingreso de las unidades, el proceso de carga y la salida de los vehículos que transportan la mercancía.

“Tenemos todo eso disponible para aclarar las cosas”, señaló.

ASÍ OCURRIÓ EL ASEGURAMIENTO EN SONORA

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el aseguramiento ocurrió en el kilómetro 91+000 de la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco.

Elementos de la SSPC y de la FGR marcaron el alto al conductor de un tractocamión con caja seca debido a que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

Durante la inspección localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con una sustancia con características propias de la metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado.

El peso total del cargamento asegurado fue de aproximadamente 3 mil 25 kilogramos.

El conductor, un hombre de 49 años, fue detenido en el lugar, informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga asegurada.

La Fiscalía General de la República será la encargada de integrar la carpeta de investigación, determinar la situación jurídica del detenido y establecer el origen y destino del cargamento.

GARCÍA HARFUCH INFORMÓ SOBRE EL DECOMISO

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el aseguramiento fue resultado de labores coordinadas de inteligencia entre esa dependencia y la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si existen personas adicionales investigadas por estos hechos.