Fracasa Pemex en contratos mixtos al encarecer rehabilitación de pozos un 35%

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    Fracasa Pemex en contratos mixtos al encarecer rehabilitación de pozos un 35%
    Pese a pagar tarifas de hasta 27.17 dólares por barril recuperado, los retrasos de Pemex generan dudas sobre la rentabilidad real del esquema. ARCHIVO
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por Reforma

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Firmar contratos de servicios para intervenir más de 500 pozos en el Golfo resultará 35% más caro para Pemex, reduciendo participaciones privadas al 50%

Los contratos mixtos de Pemex muestran señales de fracaso al no lograr atraer a empresas para desarrollar proyectos estratégicos.

Javier Estrada, director de Analítica Energética, explicó que los contratos tienen una inversión limitada para los privados, lo que reduce su atractivo para las petroleras.

En algunos proyectos, la participación privada es menor a 20 por ciento, como en Tamaulipas Constituciones y Sini-Caparroso, mientras que en otros no alcanza 50 por ciento, como Agua Fría y Cuervito, según Pemex.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-28-compra-de-crudo-mexicano-en-eu-pemex-busca-envios-a-japon-EH22340343

En contraste, esquemas de licitación como las rondas petroleras atrajeron a jugadores de talla internacional como Talos, operador del campo Zama, que a la fecha no ha producido un solo barril debido a que Pemex obstaculizó su avance.

Estrada manifestó que existe incertidumbre sobre la estructura de pagos, ya que los retrasos previstos en mecanismos como pagarés pueden afectar la rentabilidad.

Pemex firmó cuatro contratos para rehabilitar más de 500 pozos en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas con los que busca incrementar la producción de crudo, pero le costarán un 35 por ciento más que hacerlo directamente.

Además, los especialistas considerarán que este programa no ayudará a revertir la caída de la producción, pues en el mejor de los casos, aportarán entre 12 mil y 20 mil barriles diarios.

En este esquema, Pemex pagará a los operadores a través de una tarifa vinculada al volumen de producción de crudo y de gas recuperado, mientras que las compañías privadas asumirán la inversión, ingeniería, operación y mantenimiento de los pozos.

Los activos adjudicados son Macuspana-Muspac, al consorcio SCJ Constructora-Trident OGX-BHDC; Poza Rica-Altamira, otorgado a Grupo Vordcab-Suministros Marinos e Industriales de México; Samaría-Luna, entregado a Apoyo Técnico Operativo Aniqpac-Ingeniería y Servicios a Pozos; y Bellota-Jujo, que ganó Dowell Schlumberger, de acuerdo con datos de Pemex.

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La petrolera pagará entre 21,33 y 27,17 dólares por barril de crudo que se extraiga, según los fallos.

Francisco Barnés de Castro, director de Cifra2 Consultoría, demostró que este precio es atractivo para las empresas , pues es mayor que el costo que se requiere para rehabilitar un pozo.

Gonzalo Monroy, director de GMEC, dijo que se trata de un contrato de servicios de intervención de pozos que, en condiciones financieras óptimas, podría hacerlo Pemex a un menor costo.

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