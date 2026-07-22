$!Cae 28% compra de crudo mexicano en EU; Pemex busca envíos a Japón

México está perdiendo terreno en el mercado petrolero estadounidense frente a países como Guyana y Venezuela, por lo que el acuerdo con Japón forma parte de una estrategia para diversificar sus exportaciones, consideraron analistas. Las compras de Estados Unidos de petróleo mexicano acumulan más de dos años con caídas, de acuerdo con estadísticas de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Sólo en abril, las importaciones estadounidenses de crudo desde México disminuyeron 28 por ciento anual, a un promedio de 266.8 millones de barriles diarios. "Estados Unidos está cambiando de proveedor porque no confía mucho en la capacidad de México para abastecer a sus refinerías. Por eso el Gobierno mexicano está buscando otros mercados como Japón" . ”El Gobierno de Donald Trump está volteando principalmente a Venezuela, país del que ya se registran embarques de crudo hacia ese territorio” , aseguró Luis Miguel Labardini, especialista en energía y socio de Marcos y Asociados. Las cifras respaldan esta tendencia, pues las ventas venezolanas de crudo a Estados Unidos crecieron 153 por ciento, según estadísticas de la EIA. No obstante, el especialista señaló que la producción nacional se destina casi en su totalidad al Sistema Nacional de Refinación, dejando volúmenes marginales para exportación.

"Lo que se exporta a Japón será un residual de lo que se produce en México, porque la prioridad son las refinerías mexicanas. Además, conforme se reduzca la producción de crudo en el país, ese residual será todavía más pequeño" . ”Esto se combina con la necesidad de crudo que tiene Japón, que busca obtener petróleo del mercado internacional sin tener que pasar por el estrecho de Ormuz, debido a la guerra en Medio Oriente” , añadió. El conflicto ha llevado a Japón a buscar barriles disponibles en distintos mercados, y la oferta mexicana es limitada, explicó. Daniel Alcántara, socio en Santamarina Steta y especialista en energía, coincidió con Labardini al señalar que la guerra obliga a Japón a recurrir a mercados no tradicionales para abastecerse de crudo, mientras que México aprovecha la oportunidad para diversificar sus destinos de exportación.

Sin embargo, debido a que los términos del acuerdo no fueron revelados, no es posible determinar si la exportación será rentable o tendrá un impacto significativo en los ingresos de Petróleos Mexicanos ( Pemex ).

Añadió que Japón mantiene una alta dependencia del crudo de Medio Oriente, principalmente de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, por lo que el conflicto actual lo ha llevado a buscar nuevos proveedores.

"Estamos hablando de envíos aislados, sin conocer cuánto durará el acuerdo, cuál fue el precio pactado o el volumen. Japón depende en 97 por ciento de Medio Oriente, sobre todo de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, y se ve limitado por el conflicto" . ”No obstante, considera que es un beneficio para México como parte del fortalecimiento de la relación con Japón, que tiene una fuerte presencia en el país, sobre todo en la industria automotriz” , agregó.