Fracasa Plan México en meta de empleos; arrastra déficit de 1.7 millones

De acuerdo con el análisis, durante el primer semestre del año se agregaron apenas 62 mil 480 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este sector.

La meta del Plan México de generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y sectores estratégicos se está quedando corta, ya que a junio de 2026 se registró uno de los niveles más bajos de creación de puestos de trabajo en la industria de la transformación, advirtió el observatorio México, ¿cómo vamos?

"En junio de 2026 se registró una pérdida de 5 mil 242 puestos de trabajo en las industrias de la transformación, con cifras negativas e inferiores respecto a las obtenidas durante meses como enero (24 mil 993), febrero (25 mil 800) y marzo (12 mil 325). Es preciso implementar estrategias para impulsar las industrias de alto valor agregado" , detalló la organización.

De manera general, durante los primeros seis meses de 2026 se sumaron un total de 262 mil 628 puestos de trabajo en el país. El observatorio demostró que el bajo dinamismo en la creación de empleo formal coincide con la debilidad de la inversión Durante 2025 y el inicio de 2026, la cual acumuló 19 meses con contracciones anuales hasta marzo de este año.

“Con este desempeño, si se analiza la tendencia de crecimiento previa a la pandemia, observamos un déficit de 1 millón 710 mil puestos de trabajo” , manifestó el análisis. Se subrayó que no alcanzar la meta ideal de 100 mil puestos de trabajo mensuales implica que la generación de empleo actual no es suficiente para incorporar a las personas que cada mes se suman a la Población Económicamente Activa (PEA).