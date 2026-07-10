Fracasa Plan México en meta de empleos; arrastra déficit de 1.7 millones

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    Fracasa Plan México en meta de empleos; arrastra déficit de 1.7 millones
    Ante la debilidad de la inversión acumulada desde 2025, la generación de empleo formal se estancó durante el primer semestre del año, provocando caídas anuales en 14 entidades federativas. ARCHIVO
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El Plan México incumple la meta de empleos especializados; la industria reporta uno de sus peores semestres tras la crisis sanitaria

La meta del Plan México de generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y sectores estratégicos se está quedando corta, ya que a junio de 2026 se registró uno de los niveles más bajos de creación de puestos de trabajo en la industria de la transformación, advirtió el observatorio México, ¿cómo vamos?

De acuerdo con el análisis, durante el primer semestre del año se agregaron apenas 62 mil 480 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este sector.

https://vanguardia.com.mx/dinero/coahuila-registra-un-retroceso-industrial-en-marzo-CE22042550

"En junio de 2026 se registró una pérdida de 5 mil 242 puestos de trabajo en las industrias de la transformación, con cifras negativas e inferiores respecto a las obtenidas durante meses como enero (24 mil 993), febrero (25 mil 800) y marzo (12 mil 325). Es preciso implementar estrategias para impulsar las industrias de alto valor agregado" , detalló la organización.

De manera general, durante los primeros seis meses de 2026 se sumaron un total de 262 mil 628 puestos de trabajo en el país. El observatorio demostró que el bajo dinamismo en la creación de empleo formal coincide con la debilidad de la inversión Durante 2025 y el inicio de 2026, la cual acumuló 19 meses con contracciones anuales hasta marzo de este año.

“Con este desempeño, si se analiza la tendencia de crecimiento previa a la pandemia, observamos un déficit de 1 millón 710 mil puestos de trabajo” , manifestó el análisis. Se subrayó que no alcanzar la meta ideal de 100 mil puestos de trabajo mensuales implica que la generación de empleo actual no es suficiente para incorporar a las personas que cada mes se suman a la Población Económicamente Activa (PEA).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/optimismo-de-hacienda-contrasta-con-caida-del-pib-y-falta-de-ied-nueva-CF22055227

A nivel estatal, 14 entidades federativas presentan una disminución anual en el registro de puestos de trabajo ante el IMSS, entre ellas Guerrero, Campeche, Tamaulipas, Morelos, Coahuila y Chihuahua. En contraste, el Estado de México, la Ciudad de México ( CDMX ) y Baja California registraron las variaciones anuales más positivas durante el primer semestre del año.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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