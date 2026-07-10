Optimismo de Hacienda contrasta con caída del PIB y falta de IED nueva

El Gobierno federal presumió 12 indicadores de “fortaleza” de la economía mexicana; sin embargo, datos oficiales adicionales muestran un país que crece al ritmo más lento registrado desde la pandemia. Uno de los indicadores destacados es la Inversión Extranjera Directa (IED). El secretario de Hacienda, Édgar Amador, expuso el miércoles en la conferencia “mañanera” que México está en el top 10 mundial de IED, con 40 mil 815 millones de dólares captados en 2025. Lo que no precisó es que el 67.7 por ciento correspondió a la reinversión de utilidades de empresas ya instaladas y solo el 18 por ciento fue capital nuevo.

El optimismo laboral también contrasta con la informalidad. La tasa de desempleo del 2.7 por ciento, la segunda más baja de la OCDE, convive con una tasa de informalidad del 55.2 por ciento de la población ocupada; es decir, 32,6 millones de personas que trabajan sin seguridad social. Además, el PIB creció apenas 0.8 por ciento en 2025, el peor registro desde 2020, y se contrajo 0.6 por ciento en el primer trimestre de 2026. Ante este panorama, el Banco de México (Banxico) recortó sus pronósticos de crecimiento para este año, al pasar de 1.6 a 1.1 por ciento. Consultada al respecto, Mireya Pasillas Torres, académica de la Escuela de Negocios del ITESO, expuso que el panorama real no muestra una economía fuerte, sino una que avanza muy despacio y que se está sosteniendo cada vez más en empleos precarios, negocios frágiles y una inversión que no termina de despegar.

Por su parte, Fausto Hernández Trillo, investigador del CIDE, explicó que indicadores como la inversión, el empleo y las exportaciones deben traducirse en un mayor crecimiento económico. Si esto no ocurre, apuntó, se debe a la incertidumbre generada por el T-MEC y la reforma judicial. “Las exportaciones que han aumentado son las de electrónicos, y estos agregan muy poco valor al PIB” , explicó. Respecto al empleo formal, Hernández Trillo señaló que una buena parte corresponde a la regularización de trabajadores de plataformas digitales que ya laboraban, y no a la generación de empleo nuevo.

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