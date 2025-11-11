Fraude ‘La Patrona’ pone en riesgo a trabajadores: SSC advierte por su modus operandi

La Policía Cibernética ha lanzado una nueva advertencia a trabajadores y empleadores por el actual riesgo que representa el famoso fraude ‘La Patrona’.

A través de un boletín informativo compartido en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) exhortó a la población a tomar medidas urgentes de protección ante un posible aumento de extorsiones.

El fraude ‘La Patrona’ es cuando los delincuentes se hacen pasar por los patrones o jefes de personas que laboran en casas, negocios o instituciones.

SSC ALERTA POR FRAUDE ‘LA PATRONA’: ESTE ES EL MODUS OPERANDI

La Secretaría de Seguridad capitalina indicó que el fraude ‘La Patrona’ es cuando los delincuentes, a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos, se hacen pasar por los patrones o jefes.

Mediante cualquiera de estas vías de comunicación, los estafadores inventan una supuesta emergencia para pedir dinero o información urgente a las víctimas, incluyendo sus datos personales.