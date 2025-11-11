Fraude ‘La Patrona’ pone en riesgo a trabajadores: SSC advierte por su modus operandi
Este es el modus operandi que utiliza el fraude ‘La Patrona’, que pone en riesgo a los trabajadores y empleadores
La Policía Cibernética ha lanzado una nueva advertencia a trabajadores y empleadores por el actual riesgo que representa el famoso fraude ‘La Patrona’.
A través de un boletín informativo compartido en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) exhortó a la población a tomar medidas urgentes de protección ante un posible aumento de extorsiones.
El fraude ‘La Patrona’ es cuando los delincuentes se hacen pasar por los patrones o jefes de personas que laboran en casas, negocios o instituciones.
SSC ALERTA POR FRAUDE ‘LA PATRONA’: ESTE ES EL MODUS OPERANDI
La Secretaría de Seguridad capitalina indicó que el fraude ‘La Patrona’ es cuando los delincuentes, a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos, se hacen pasar por los patrones o jefes.
Mediante cualquiera de estas vías de comunicación, los estafadores inventan una supuesta emergencia para pedir dinero o información urgente a las víctimas, incluyendo sus datos personales.
Esto se realiza con el principal objetivo de obtener datos personales, transferencias o pertenencias, aprovechando la confianza entre trabajadores y sus empleadores.
AUTORIDADES RECOMIENDAN TOMAR ESTAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA PROTEGERTE DEL FRAUDE ‘LA PATRONA’
Dentro del mismo boletín, la SSC-CDMX indicó que existen ciertas medidas que pueden servir para resguardarte de riesgos como el fraude ‘La Patrona’:
1. Mantén una comunicación constante y directa entre trabajadores y empleadores.
2. No compartas información personal ni datos de tu trabajo con desconocidos.
3. Si recibes una llamada sospechosa, cuelga de inmediato y contacta a tu jefe, a un compañero o persona de confianza.
4. No sigas instrucciones sin verificar directamente con la persona involucrada.
5. Desconfía de llamadas o mensajes que pidan apoyo económico urgente.
Recuerda que una comunicación clara y la prevención, siempre serán esenciales para garantizar tu seguridad.
¿QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA DEL FRAUDE ‘LA PATRONA’?
Si ya fuiste víctima o encuentras mensajes sospechosos, o llamadas, debes reportar la situación lo más pronto posible.
La SSC realizó una invitación a las víctimas a denunciar los hechos con una denuncia formal ante las autoridades o a través de una llamada a la Línea Nacional Contra la Extorsión: 089.
En el caso de ser de la Ciudad de México, puedes reportarlo a través de la aplicación móvil ‘Mi Policía’.