Frena Tren Suburbano al AIFA falla en puentes

Se trata de las pasarelas de acceso de los pasajeros a tres estaciones, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no pudo construir por los conflictos con vecinos de las vías del tren.

El tramo Lechería-AIFA del Tren Suburbano , que lleva 5 años y medio en obra, tiene trabajos pendientes que apenas se asignaron a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), y estarán terminados hasta septiembre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 17 de marzo que el tren no iniciará operaciones antes de Semana Santa, como había ofrecido, porque faltan pruebas técnicas y operativas, así como trabajos que describió como embellecimiento del entorno.

Pero la falta de pasarelas es un problema importante, según detalló la ATTRAPI en dos convocatorias publicadas el 12 de marzo, para construir los accesos en el lado oriente de las estaciones Cueyamil y Prados Sur, en Tultitlán, asÌ como en la estación Teyahualco, en Tultepec.

El convenio con la Sedena contemplaba la construcción de pasarelas sujeto a la liberación de terrenos.

”Durante la construcción de este ramal se suscitaron un sinnúmero de problemáticas que impidieron disponer de los terrenos donde se estructurarían las pasarelas de acceso a las estaciones”, explicó la ATTRAPI.

”La Sedena se encuentra sobrepasada en capacidad técnica, operativa y de personal para atender estos trabajos con la rapidez que necesita el proyecto, según mandato presidencial, aunado a que estos accesos requieren una reingeniería”, agregó la dependencia, al justificar la contratación de constructoras por medio de invitaciones restringidas.

Los militares sólo construyeron pasarelas en un lado de cada una de las seis estaciones (oriente o poniente), pero ahora, la ATTRAPI considera necesario agregar las tres pasarelas mencionadas en el lado oriente.

”Es altamente probable que exista reclamo social al beneficiar exclusivamente a la población del lado poniente, pues sólo se tendría acceso por dicho lado”, sostuvo.

La idea es que, por ahora, se instale una “escalera provisional” que permita el acceso de usuarios, mientras se construyen las pasarelas, que requieren al menos cinco meses de labores.

Sin estas obras, la ATTRAPI considera que hay riesgo de que las personas intenten cruzar a pie las vías para pasar de un lado al otro, destruyendo la malla ciclónica que las protege.

Sin sistema de peaje

La ATTRAPI también busca a la empresa que instalar· el sistema para pago de peaje de los pasajeros del tren.

El sistema usará la Tarjeta ⁄Única de Movilidad Integrada (TUMI), vigente para todo el transporte público en la Ciudad de México, y también códigos QR para viajes individuales.

Fue hasta el 17 de marzo por la noche --el mismo dÌa del anuncio de Sheinbaum--cuando la ATTRAPI convocó a licitación para implementar esta solución.

La empresa Hitachi Rail fue la única que se presentó a la junta de aclaraciones del concurso, y su única petición fue atrasar ocho semanas la fecha para presentar ofertas, lo que fue rechazado. La idea es asignar el contrato el 1 de abril.