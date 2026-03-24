Lidera Claudia Sheinbaum popularidad de los presidentes latinoamericanos

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México
/ 24 marzo 2026
    Lidera Claudia Sheinbaum popularidad de los presidentes latinoamericanos
    La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha mantenido altos niveles de popularidad durante su mandato. Presidencia

La mandataria mexicana tiene un 72.3 por ciento en cuanto a su imagen positiva, de acuerdo con la consultora CB Global Data

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ranking de aprobación de mandatarios en América Latina correspondiente a marzo de 2026, elaborado por la consultora CB Global Data, al alcanzar un 72.3% de imagen positiva.

De acuerdo con el estudio, Sheinbaum se posiciona en el primer lugar de la medición regional, superando al salvadoreño Nayib Bukele, quien registra 71.8% de aprobación, y al dominicano Luis Abinader, con 58.7%, quienes completan el podio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-primer-ano-de-sheinbaum-entre-la-popularidad-la-violencia-y-el-regreso-de-trump-KB17527591

El informe refleja además que la mandataria mexicana mejoró su percepción respecto al mes anterior, al pasar de 68.5 a 72.3% de imagen positiva, consolidando su liderazgo en la región.

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En contraste, en la parte baja del ranking se ubican el peruano José María Balcázar, con 25.2% de aprobación; la venezolana Delcy Rodríguez, con 26.4%; y el ecuatoriano Daniel Noboa, con 33.5%, como los mandatarios peor evaluados por sus ciudadanos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cartones/sheinbaum-popularidad-inalcanzable-OM15086866

El análisis también muestra variaciones mensuales relevantes. El presidente dominicano Abinader registró el mayor crecimiento en aprobación, con un incremento de 3.9 puntos porcentuales, mientras que Javier Milei presentó la caída más pronunciada, con una disminución de 4.5 puntos.

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La medición de CB Global Data se basa en encuestas aplicadas en 18 países de la región, con muestras representativas por nación y márgenes de error cercanos al 2%, lo que permite comparar la percepción ciudadana sobre los gobiernos latinoamericanos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-popularidad-de-claudia-un-activo-un-desafio-FH15214706

En el caso de México, el desglose de la evaluación muestra que el 37.3% de los encuestados considera la gestión de Sheinbaum como “muy buena” y el 35% como “buena”, frente a un 25.6% de opiniones negativas, lo que refuerza su posicionamiento como la mandataria mejor evaluada en América Latina.

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